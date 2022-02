Tournoi des 6 Nations (U20/J1) : Le bonus pour les Bleuets face à l'Italie

🇫🇷🇮🇹 𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 ! Les Bleuets s'imposent ce soir 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒖𝒔 à Mont de Marsan pour leur entrée dans le tournoi ! Bravo les garçons !#FRAITA #FranceU20 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/rXfARmu5ol

— France Rugby (@FranceRugby) February 4, 2022

Les Bleuets ont su se reprendre

TOURNOI DES 6 NATIONS (U20) / 1ERE JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Classement

Les Bleuets ont bien lancé leur Tournoi des 6 Nations. Sur la pelouse du Stade André-et-Guy-Boniface de Mont-de-Marsan, les joueurs de Jean-Marc Bederede ont atteint leur objectif avec une victoire bonifiée. Il a toutefois fallu attendre la fin du premier quart d’heure pour voir Enzo Reybier planter la première banderille sur une passe de Baptiste Jauneau. Après une pénalité de Max Auriac pour creuser l’écart, Emile Dayral est venu conclure une action initiée par une accélération de Robin Bellemand et un relais de Théo Ntamack pour aplatir le deuxième essai tricolore. A la demi-heure de jeu, profitant d’une touche italienne manquée, les Bleuets ont lancé un contre qui a mené Axel Bevia à l’essai. Mais cette avance de 22 longueurs à la demi-heure de jeu s’est avérée être fragile face à la réaction italienne. Sur la toute dernière action de la première période, la Squadra Azzurra a pilonné la défense tricolore qui a fini par céder face à Alessandro Ortombina.Dès le retour des vestiaires, Lorenzo Pani a intercepté une transmission tricolore devant ses 22 mètres avant de remonter le terrain pour aplatir et ramener l’Italie à cinq points. Remobilisés par leurs entraîneurs, les Bleuets ont remis de la pression sur l’équipe italienne, qui a cédé à trois reprises, pour autant de pénalités réussies par Max Auriac. A l’usure et grâce au sang frais apporté par le banc, les Tricolores ont pris l’ascendant sur leurs adversaires et l’essai du bonus est venu à huit minutes de la sirène. Max Auriac est venu conclure une action menée par ses trois-quarts avant de mettre une terme à la rencontre avec une dernière pénalité. Les Bleues s’imposent largement (41-15) et s’installent déjà dans le wagon de tête de cette édition 2022 du Tournoi des 6 Nations U20. En effet, dans le même temps, l’Irlande a étrillé le pays de Galles (53-5) pour prendre la tête du classement quand l’Angleterre est allée s’imposer en Ecosse (24-41).- Italie : 41-15Ecosse -: 24-41- Pays de Galles : 53-5France 5Angleterre 5Ecosse 1Italie 0Pays de Galles 0