Tournoi des 6 Nations (U20/J1) : L'Angleterre a pris la mesure des Bleuets

Les Bleuets n’ont pas réussi leur entrée dans le Tournoi des 6 Nations U20. Décalé de plusieurs mois et organisé sur un peu plus quatre semaines à l’Arms Park de Cardiff, le tournoi continental a vu les joueurs de Philippe Boher échouer face à l’Angleterre. Il n’a pourtant fallu que trois minutes à Nelson Epée pour dynamiter la défense du XV de la Rose. L’ailier tricolore ne s’est pas arrêté en si bon chemin car, si l’Angleterre a répondu par une pénalité réussie par Fin Smith, ce sont deux essais supplémentaires que Nelson Epée a su marquer, signant ainsi un triplé en l’espace de 20 minutes. Après cette entame tonitruante, les deux équipes sont restées sur leurs positions et le score n’a pas été en mesure d’évoluer, avec un avantage de seize longueurs pour l’équipe de France.

Les Bleuets réduits au silence

Le souci, c’est que les Bleuets n’ont pas été en mesure de percer le rideau défensif pendant tout le deuxième acte de la rencontre. Les Anglais, pour leur part, ont su réagir après 40 minutes très poussives. Quatre minutes après la reprise, Lucas Brooke a sonné la charge avant que Sam Riley ne ramène le XV de la Rose à deux longueurs cinq minutes plus tard. Si Thibault Debaes a donné un peu d’air aux Bleuets à la 52eme minute, l’Angleterre a pris les commandes à la 54eme minute par l’intermédiaire d’Orlando Bailey. Si le banc tricolore a envoyé du sang frais, notamment contraint par la sortie sur civière du capitaine Joshua Brennan, touché à une cheville, les Anglais ont corsé l’addition à un quart d’heure de la fin du match par Arthur Relton avant que Sam Riley ne viennent conclure. Les Bleuets s’inclinent lourdement (38-22) et devront se reprendre dès vendredi prochain face à l’Italie.



TOURNOI DES 6 NATIONS U20 2021

Du 19 juin au 13 juillet 2021 à Cardiff (pays de Galles)



1ere journée - Samedi 19 juin 2021

Ecosse - Irlande : 7-38

Angleterre - France : 38-22

21h00 : Italie - Pays de Galles



Classement

1- Irlande 5 points

2- Angleterre 5

3- Italie 0

4- Pays de Galles 0

5- France 0

6- Ecosse 0