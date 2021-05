Tournoi des 6 Nations (U20) : Une bulle pour l'édition 2021

A full Six Nations Under-20s schedule will be played from 19 June to 13 July with all 15 matches taking place at Cardiff Arms Park #SixNationsRugby pic.twitter.com/hEdAhMFuer

— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) May 18, 2021

Les Bleuets face aux tenants du titre pour conclure

TOURNOI DES 6 NATIONS U20 2021

1ere journée - Samedi 19 juin 2021

2eme journée - Vendredi 25 juin 2021

3eme journée - Jeudi 1er juillet 2021

4eme journée - Mercredi 7 juillet 2021

5eme journée - Mardi 13 juillet 2021

Il y aura finalement un Tournoi des 6 Nations sous bulle. Alors que le Comité des Six Nations n’a pas voulu organiser l’épreuve masculine sur un seul lieu malgré la proposition de la Paris-La Défense Arena, l’organisateur du tournoi continental s’est résigné à utiliser cette solution pour les sélections de moins de 20 ans. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le Comité des Six Nations a confirmé que l’édition 2021 du tournoi aura lieu du 19 juin au 13 juillet prochains avec l’ensemble des quinze rencontres prévues qui seront disputées sur un terrain unique. L’Arms Park Stadium, situé à Cardiff (pays de Galles), sera le centre névralgique de cette édition unique du Tournoi des 6 Nations U20. Les Bleuets, sacrés en 2018 et deuxièmes en 2019 derrière l’Irlande, débuteront par le « Crunch » face à l’Angleterre avant d’enchaîner face à l’Italie puis face au pays-hôte de l’épreuve, le pays de Galles.En conclusion de cette édition 2021, les joueurs de Philippe Boher défieront l’Ecosse avant une dernière journée contre les Irlandais. « Nous sommes ravis d’être en capacité d’organiser le Tournoi des 6 Nations U20 cette année après avoir été contraints de l’annuler en 2020 en raison de la pandémie, a déclaré Ben Morel, président du Comité des Six Nations, dans un communiqué. Le Tournoi des 6 Nations U20 est une étape importante dans la vie de nombreux jeunes joueurs qui poursuivront une carrière dans le rugby professionnel et nous tenons à remercier les fédérations pour leur travail acharné pour rendre ce tournoi possible, mais également à nos diffuseurs qui le proposent à l’ensemble des passionnés du rugby. » Cinq matchs en un peu moins de quatre semaines, c’est le programme chargé qui attend désormais les Bleuets.Du 19 juin au 13 juillet 2021 à Cardiff (pays de Galles)Ecosse - IrlandeAngleterre - FranceItalie - Pays de GallesAngleterre - EcosseItalie - FrancePays de Galles - IrlandeEcosse - ItalieFrance - Pays de GallesIrlande - AngleterreItalie - IrlandeFrance - EcossePays de Galles - AngleterreAngleterre - ItalieIrlande - FranceEcosse - Pays de Galles