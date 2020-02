Tournoi des 6 Nations : Trois blessés de retour dans le groupe France

Fabien Galthié a tranché ! Le sélectionneur du XV de France a choisi 28 joueurs pour préparer le match contre le pays de Galles le 22 février prochain à Cardiff dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, et on y retrouve trois joueurs blessés lors des deux premiers matchs : Virimi Vakatawa, touché au bras contre l’Angleterre, Damian Penaud, blessé au mollet à la veille du match contre l’Angleterre, et Camille Chat, blessé lui aussi au mollet, quelques jours avant le Crunch. Les joueurs rejoindront le CNR le mercredi 12 février dans la soirée.



La liste des 28

Premières lignes

BAILLE Cyril – 26 ans – 19 sélections – Stade Toulousain

BAMBA Demba – 21 ans – 9 sélections – Lyon OU

CHAT Camille – 24 ans – 26 sélections – Racing 92

GROS Jean-Baptiste – 20 ans – 0 sélection – RC Toulon

HAOUAS Mohamed – 25 ans – 2 sélections – Montpellier Hérault Rugby

MARCHAND Julien – 24 ans – 4 sélections – Stade Toulousain

POIROT Jefferson – 27 ans – 35 sélections – Union Bordeaux-Bègles



Deuxièmes lignes

LE ROUX Bernard – 30 ans – 39 sélections – Racing 92

PALU Boris – 23 ans – 2 sélections – Racing 92

TAOFIFENUA Romain – 29 ans – 15 sélections – RC Toulon

WILLEMSE Paul – 27 ans – 5 sélections – Montpellier Hérault Rugby



Troisièmes lignes

ALLDRITT Grégory – 22 ans – 13 sélections – Stade Rochelais

CRETIN Dylan – 22 ans – 0 sélection – Lyon OU

CROS François – 25 ans – 4 sélections – Stade Toulousain

OLLIVON Charles – 26 ans – 13 sélections – RC Toulon

WOKI Cameron – 21 ans – 2 sélections – Union Bordeaux-Bègles



Demis de mêlée

DUPONT Antoine – 23 ans – 22 sélections – Stade Toulousain

SERIN Baptiste – 25 ans – 34 sélections - RC Toulon



Demis d’ouverture

JALIBERT Matthieu – 21 ans – 3 sélections – Union Bordeaux-Bègles

NTAMACK Romain – 20 ans – 14 sélections – Stade Toulousain



Centres

FICKOU Gaël – 25 ans – 53 sélections – Stade Français Paris

VAKATAWA Virimi – 27 ans – 22 sélections – Racing 92

VINCENT Arthur – 20 ans – 2 sélections – Montpellier Hérault Rugby



Ailiers

NGANDEBE Gabriel – 22 ans – 0 sélection – Montpellier Hérault Rugby

PENAUD Damian – 23 ans – 16 sélections – ASM Clermont Ferrand

THOMAS Teddy – 26 ans – 18 sélections – Racing 92



Arrières

BOUTHIER Anthony – 27 ans – 2 sélections – Montpellier Hérault Rugby

RAMOS Thomas – 24 ans – 9 sélections – Stade Toulousain