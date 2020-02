Tournoi des 6 Nations : L'Irlande s'offre le Pays de Galles avec le bonus

Pour son deuxième match à la tête de l'Irlande, Andy Farrell était ce samedi face à son premier véritable test. Après une première journée du Tournoi des 6 Nations timide devant l'Ecosse, le XV du Trèfle croisait la route du Pays de Galles.. Les partenaires de Jonathan Sexton ont maîtrisé leur sujet pendant 80 minutes. Dans tous les secteurs du jeu, ils ont été dominants et les Gallois ont tout simplement déjoué. Dès l'entame de match, la pression irlandaise mettait le XV du Poireau en danger. A force d'efficacité dans le jeu au sol et de domination dans les duels, l'Irlande a ouvert le score grâce à un essai de Jordan Larmour. L'arrière a résisté à cinq Gallois pour arriver dans l'en-but juste avant la 20eme minute. Face à un vent capricieux, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde n'ont pas réussi à proposer du jeu. Mais ils en ont profité pour voir la transformation de Jonathan Sexton passée très loin des perches. Piqués au vif, les hommes de Wayne Pivac ont su réagir sur leur seule incursion dans le camp irlandais. Alun Wyn Jones a réussi à faire le décalage sur une passe après contact à destination de Dan Biggar qui a envoyé Tomos Williams à l'essai (28eme). Grâce à son buteur, le tenant du titre a su prendre les devants (5-7). Mais pas pour très longtemps...Sure de sa force dans les mêlées et efficace sur les touches, l'Irlande a rapidement repris les devants. Juste avant la pause, c'est Tadhg Furlong qui a été a la conclusion d'un bon travail de son pack (31eme). Juste après, Josh van der Flier a aplati à l'issue d'un ballon porté parfaitement exploité (46eme). Ces deux essais ont été transformés et la différence était faîte avant même l'heure de jeu (19-7). Avec l'énergie du désespoir, les Gallois ont tenté de revenir mais ils ont manqué de précision à l'image d'Hadleigh Parkes qui après avoir percé le rideau défensif irlandais n'a pas réussi à aplatir le ballon dans l'en-but. La chance du champion avait disparu.En écartant au large après plusieurs temps de jeu dans l'axe, Andrew Conway a pu marquer l'essai du bonus dans le couloir droit (75eme). Le carton jaune reçu par CJ Stander, l'homme du match, n'a rien changé en fin de match. L'essai gallois de Justin Tipuric sur un maul bien exploité après la sirène non plus. La transformation de Leigh Halfpenny n'a servi qu'à sauver l'honneur d'un maître dépassé par son élève (24-14). Grâce à ce succès, l'Irlande se déclare comme un prétendant au titre alors que le Pays de Galles va devoir se relancer contre le XV de France pour ne pas tout perdre un an après avoir réalisé le Grand Chelem.