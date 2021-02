Tournoi des 6 Nations : Les tournois féminin et U20 auront bien lieu cette année

Les meilleures joueuses européennes et les meilleurs jeunes peuvent être rassurés. Il y aura bien un Tournoi des 6 Nations féminin et U20 cette année. Les deux compétitions, qui se déroulent normalement les mêmes week-ends que le Tournoi des 6 nations, avaient été reportées à la mi-janvier. On connait depuis ce mercredi leurs nouvelles dates. Le Tournoi féminin se déroulera du 3 au 24 avril, dans le même format que la dernière Autumn Nations Cup. Les équipes seront réparties dans deux poules de trois, avec un match à domicile et un match à l’extérieur à jouer pour chacune. Puis des finales de classement auront lieu le dernier week-end entre les équipes ayant terminé à la même place dans chaque groupe. Le calendrier détaillé sera dévoilé ultérieurement. Le Tournoi U20 débutera quant à lui le 19 juin, dans un format classique mais sur seulement trois semaines, ce qui signifie que les équipes devront disputer deux matchs par semaine.

"Avril, la meilleure fenêtre pour le Tournoi féminin"

« Notre priorité a toujours été d’offrir deux tournois exceptionnels, mais aussi de veiller à ce que les deux compétitions puissent se jouer en toute sécurité, notamment en tenant compte du bien-être des joueurs et joueuses. Un des défis que nous avons dû relever dans la ré-organisation du tournoi féminin a été la fenêtre limitée disponible en raison des qualifications pour la Coupe du monde, des ligues nationales, des périodes de repos et des préparatifs de la Coupe du monde pour les équipes qualifiées. À la suite de consultations auprès de nos fédérations, il a été convenu qu’avril serait la meilleure fenêtre pour organiser le Tournoi. Le Tournoi des Six Nations U20 est également une compétition extrêmement importante en termes de développement des joueurs et pour ceux qui représentent leur pays à ce niveau, c’est une étape importante dans toute carrière. Nous annoncerons les détails du Tournoi U20 en temps voulu », a expliqué Ben Morel, le patron du 6 Nations.