L’équation était simple. Pour gagner le Tournoi des 6 Nations 2021, le XV de France devait battre l’Ecosse au Stade de France, en marquant au moins quatre essais pour décrocher le bonus offensif, et en s’imposant d’au moins 21 points pour finir avec une meilleure différence de points que le pays de Galles. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit ce vendredi sous la pluie dyonisienne : le XV de France s’est incliné 23-27 en marquant trois essais., passé à quelques secondes d’un Grand Chelem samedi dernier, mais qui s’impose pour la sixième fois depuis l’arrivée de l’Italie dans le Tournoi en 2000 (2005, 2008, 2012, 2013, 2019, 2021).Les Bleus, qui avaient fait chavirer leurs supporters lors de la fin de match contre les Gallois, ont globalement déçu ce samedi. Très indisciplinés (15 pénalités concédées par les deux équipes) et trop irréguliers, ils ont été pris au piège par des Ecossais qui ont fini par marquer l’essai de la victoire plus de cinq minutes après la sirène. Les Bleus ont été cueillis à froid par le XV du Chardon, qui a inscrit le premier essai de la partie à la 14eme par Duhan van der Merwe, qui s’est jeté au sol et a aplati en deux temps, après plusieurs temps de jeu écossais devant la ligne française. Les Bleus ont mis du temps à réagir mais ont fini par trouver l’ouverture cinq minutes avant la mi-temps., sur une passe de Damian Penaud bien servi par Antoine Dupont. Le score était donc de 13-10 à la pause.La deuxième mi-temps a commencé de la meilleure des façons pour les Bleus, en supériorité numérique, avec un essai de Penaud, qui a tapé au pied pour lui-même après un superbe travail de Virimi Vakatawa, et est allé aplatir (18-10, 45eme). Les hommes de Fabien Galthié semblaient alors lancés, mais ils ont été refroidis par l’essai de David Cherry à l’heure de jeu, qui a profité d’un ballon ayant rebondi sur Swan Rebbadj dans un maul pour aller marquer (18-20, 60eme).Même à 15 contre 14 suite au carton rouge écopé par Finn Russell pour avoir donné un coup de coude au niveau du cou de son ancien coéquipier au Racing 92 Brice Dulin, la France n’a pas réussi à en profiter. Au contraire… Baptiste Serin a reçu un carton jaune deux minutes après l’expulsion de Russell et à 14 contre 14, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas résisté à la dernière poussée écossaise, qui s’est traduite par l’essai de van der Merwe après un nombre incalculable de temps de jeu. Le rêve est passé pour les Bleus, qui devront encore attendre une année de plus pour mettre fin à leur disette dans le Tournoi, qui dure depuis 2010.Angleterre 10Italie 0Italie -: 10-48- Angleterre : 40-24: 23-27