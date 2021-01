Tournoi des 6 Nations : L’édition 2021 aura lieu aux dates prévues

Alors que l’Angleterre se reconfine, que la France est sous couvre-feu, et qu’une variante du coronavirus, beaucoup plus contagieuse, a fait son apparition, l’inquiétude est de mise à travers le monde entier, même si le début de la vaccination laisse augurer des jours meilleurs. Mais des rumeurs ont dernièrement fait état d’un possible report du Tournoi des 6 Nations 2021 à l’été prochain, pour deux raisons : la tournée des Lions britanniques et irlandais chez les champions du monde Springboks prévue entre le 3 juillet et le 7 août a pris du plomb dans l’aile depuis que la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud sont deux des pays les plus touchés par la variante du covid-19, mais aussi parce que d’ici l’été, des centaines de milliers de personnes auront été vaccinées, ce qui pourra permettre le retour du public dans les stades, et donc des revenus plus importants pour les Fédérations. Mais le porte-parole du Tournoi, qui doit débuter le 6 février par le match Italie - France, a fait savoir ce mardi qu’un report n’était pas à l’ordre du jour. « Les Six Nations prévoient que le tournoi se déroule comme prévu, mais nous surveillons la situation avec les fédérations et leurs gouvernements et autorités sanitaires respectifs », a-t-expliqué.

Le Crunch prévu le 13 mars

La Fédération anglaise ne souhaite pas évoquer de report non plus : « Nous nous engageons à respecter le calendrier et à surveiller la situation avec toutes les parties. La planification se poursuit conformément aux directives actuelles », a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Le XV de la Rose, tenant du titre, entamera donc bien la défense de son trophée le 6 février contre l’Ecosse. Le « Crunch » tant attendu entre les deux équipes ayant fini en tête de l’édition 2020 (la France avait un moins bon goal-average que l’Angleterre et a donc fini deuxième) est quant à lui prévu le 13 mars à Twickenham.



Programme du XV de France :

Italie - France le 6 février

Irlande - France le 14 février

France - Ecosse le 28 février

Angleterre - France le 13 mars

France - Pays de Galles le 20 mars