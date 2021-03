Maître de son destin malgré la défaite concédée en Angleterre samedi dernier (23-20), le XV de France est dans l'obligation de s'imposer ce week-end face au Pays de Galles pour garder une chance d'être titré. Les Bleus semblent en avoir conscience à en croire les confidences faites aux médias lors d'une conférence de presse organisée ce mardi. « Ce n'est pas de la pression ou alors c'est de la pression positive. C'est vrai qu'on a perdu en Angleterre ce week-end, au début on était frustré, aujourd'hui on l'évacue. On se concentre sur le match du pays de Galles, on sait que c'est un match très important pour nous. On est encore dans la course pour gagner le tournoi donc on est surmotivé. On se prépare tranquillement parce qu'on a encore un peu de temps cette semaine. On fera tout pour gagner ce week-end et je suis sûr qu'on sera prêt », a annoncé Gaël Fickou.



« Je sais qu'on va être très attendu »



De son côté, Cyril Baille a souligné l'importance de bien préparer ce duel face à un prétendant à la victoire finale. « C'est une équipe très difficile à manœuvrer, qui joue un très bon rugby et qui fait un excellent tournoi. Ils ont gagné quatre matchs, alors on s'attend à un très gros duel, ils viennent pour faire le Grand Chelem dont ils viendront avec des intentions : c'est à nous de bien bosser cette semaine pour faire un gros match ce week-end. » Il a aussi souligné l'importance de ne pas trop calculer malgré l'hypothèse d'un titre qui pourrait se jouer à la différence de points. « On a pas trop de marge de manœuvre. Il faudra déjà faire un grand match et essayer de prendre un maximum de points. L'essentiel est de faire un grand match et ne pas trop calculer parce que sinon tu sors de ton match et tu joues mal. On y va avec le même état d'esprit qu'on a depuis le début : on va tout donner sur le terrain et on calculera après. »

Également interrogé par la presse, Cameron Woki a annoncé un match avec beaucoup d'intensité au Stade de France ce samedi. « On sait que les Gallois ont un objectif : le Grand Chelem face à nous. Forcément, ça sera un match avec beaucoup d'intensité. Je sais qu'on va être très attendu. On était frustré par la défaite de samedi mais on a basculé et on est focalisé sur le match du Pays de Galles. » Le ton est donné. Le XV de France ne compte pas laisser passer sa chance de remporter le Tournoi des Six Nations et fera tout pour contrecarrer les plans du XV du Poireau.