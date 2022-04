Tournoi des 6 Nations : Le XV de France connaît son calendrier

2022 a été fantastique…..

Les Bleus savent désormais comment ils devront défendre leur titre. Quelques semaines après le Grand Chelem acquis face à l’Angleterre, les joueurs de Fabien Galthié ont découvert ce mercredi le calendrier de l’édition 2023 du Tournoi des 6 Nations, dernière grande répétition générale avec la Coupe du Monde, qui débutera le 4 février pour se conclure le 18 mars. Pour les Bleus, qui devront se déplacer à trois reprises, la compétition démarrera par un match en Italie le 5 février, qui sera précédé la veille par un duel entre le pays de Galles et l’Irlande quand l’Angleterre voudra prendre sa revanche sur l’Ecosse. La deuxième journée, quant à elle, sera lancée le samedi 11 février par le périlleux déplacement du XV de France à Dublin pour y affronter l’Irlande, rencontre suivie par Ecosse-pays de Galles quand Angleterre-Italie aura lieu le lendemain.Après une semaine de pause, le XV de France devra attendre le dimanche 25 février pour disputer son premier match à domicile face à l’Ecosse. Une rencontre qui conclura le week-end après Italie-Irlande et pays de Galles-Angleterre. Placé en clôture du Tournoi en 2022, le « Crunch » entre Anglais et Français sera l’avant-dernière sortie des Bleus en 2023, sur la pelouse de Twickenham. Une affiche au sommet qui sera précédée par Italie-pays de Galles quand Ecosse-Irlande sera la dernière rencontre du week-end. Pour clôturer cette 129eme édition du Tournoi, le désormais traditionnel « Super Saturday » sera une nouvelle fois au rendez-vous mais, contrairement aux trois dernières années, il n’y aura pas de match en soirée. En effet, alors qu’Ecosse-Italie donnera le coup d’envoi de la journée à 13h30, il sera suivi par France-pays de Galles à 15h45. C’est le duel entre l’Irlande et l’Angleterre, dont le coup d’envoi est fixé à 18h00, qui sera la toute dernière rencontre au programme.Calendrier des matchs (horaires en heure française)Pays de Galles - IrlandeAngleterre - EcosseItalie - FranceIrlande - FranceEcosse - Pays de GallesAngleterre - ItalieItalie - IrlandePays de Galles - AngleterreFrance - EcosseItalie - Pays de GallesAngleterre - FranceEcosse - IrlandeEcosse - ItalieFrance - Pays de GallesIrlande - Angleterre