Tournoi des 6 Nations : Le match France-Irlande reporté !

France-Irlande n'aura pas lieu ! Au même titre que le tournoi d'Indian Wells en tennis (reporté), le rendez-vous de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund en football (qui sera disputé à huis clos), la dernière sortie du XV de France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2020 a fait les frais de l'épidémie de coronavirus qui se propage à vive allure dans le monde entier. Comme c'était fortement pressenti depuis ce week-end déjà, ce match entre les Bleus et les Irlandais, programmé samedi soir (21h00) au Stade de France et comptant pour la 6eme journée du Tournoi, ne se disputera pas à la date prévue. Lundi matin, le Comité des Six Nations a annoncé sans surprise que la rencontre avait été reportée à une date ultérieure, sans pour autant que la date à laquelle se déroulera finalement la rencontre à l'avenir n'ait été dévoilée pour le moment (pas sûr qu'elle soit connue d'ailleurs à ce jour). Toute la dernière journée reportée ? Au 31 octobre ?

Cette décision, comme celle concernant la rencontre de la Ligue des Champions de football entre Paris et Dortmund, qui se déroulera dans un stade vide, fait suite à l'interdiction depuis dimanche par le gouvernement français de tout rassemblement (dans le cadre d'événement sportif ou non) de plus de 1 000 personnes sur le territoire, sauf si l'événement en question est « considérés comme utiles à la vie de la nation ». C'est ainsi que les transports en commun ou les manifestations sont maintenus par exemple. A noter que toute cette 6eme et dernière journée du Tournoi pourrait être décalée. Pour le moment, seuls les matchs Italie-Angleterre et France-Irlande ont été reportés pour le moment, mais celui opposant le pays de Galles à l'Ecosse à Cardiff là aussi samedi soir (20h35) ne devrait pas échapper lui non plus à ces reports (ou annulations) en pagaille. Le Midi Olympique croit savoir que cette rencontre, au même titre que les matchs France-Italie et Italie-Angleterre, pourrait être reprogrammée le 31 octobre prochain. Cette année, il va donc falloir attendre longtemps avant de connaître le vainqueur du Tournoi. Une chose est sûre : les Bleus, terrassés dimanche en Ecosse, ne réaliseront pas le Grand Chelem.