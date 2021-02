Tournoi des 6 Nations : Le match France - Ecosse se jouera bien dimanche !

Le XV de France a désormais de quoi être définitivement soulagé. En effet, ce mercredi après-midi, le comité directeur du tournoi des Six Nations a statué sur le sort de la rencontre entre les Bleus et l'Écosse, prévue ce dimanche à 16h00 et disputée dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Dans un communiqué, il est ainsi notamment écrit : « Suite à une réunion du Groupe de surveillance des tests des Six Nations (TOG) ce (mercredi) matin pour examiner les derniers résultats des tests de l'équipe de France, les Six Nations confirment leur intention d'organiser le match France - Ecosse, comme prévu initialement, dimanche prochain. Nous continuons de suivre la situation de très près et sommes en contact régulier avec les deux Fédérations. » Une décision qui était pourtant bien loin d'être acquise.

En effet, ces derniers jours, les Bleus ont connu de nombreux cas de coronavirus, au sein de l'effectif mais également du côté du staff technique du groupe actuellement basé du côté de Marcoussis. Encore ce lundi, ce n'était pas moins de six joueurs testés positifs qui étaient allés rejoindre leurs coéquipiers déjà forfait. Il s'agissait alors du capitaine Charles Ollivon, mais également de Brice Dulin, Romain Taofifenua, Cyril Baille ainsi que Peato Mauvaka mais aussi Baptiste Pesenti, qui venait pourtant d'être appelé. En tout, ce ne sont pas moins de onze joueurs qui ont d'ores et déjà dû renoncer à ce match contre l'Écosse. Mais depuis lundi, plus aucun cas n'a été recensé.



Plus d'informations à venir...