Tournoi des 6 Nations : Le doublé pour Dupont ?

Here are this year’s nominees for the eagerly awaited #GuinnessSixNations Player Of The Championship! 🏆

— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 28, 2021

Dupont peut récidiver

L’équipe de France y a cru jusqu'au bout mais n'a pas mis fin à sa disette de onze ans dans le Tournoi des 6 Nations. Toutefois, l’un de ses éléments peut être récompensé pour ses belles performances. L’organisation du Tournoi a dévoilé le nom des six hommes en course pour remporter le titre de meilleur joueur de cette édition 2021.. Après l'Irlandais Brian O’Driscoll (2006, 2007) et l'Ecossais Stuart Hogg (2016, 2017), le demi de mêlée de l’équipe de France peut être le troisième homme à remporter ce titre deux années de suite. Le joueur du Stade Toulousain a joué un rôle clé dans les performances du XV de France cette année., dont un en Angleterre après s'être remis le ballon dans la course d'un coup de patte remarquable et un autre face aux Gallois.Surtout,. Personne n’a fait mieux. Le numéro 9 est à la lutte avec les Irlandais Robbie Henshaw et Tadhg Beirne, l’Écossais Hamish Watson et les Gallois Louis Rees-Zammit, auteur de quatre essais, et Taulupe Faletau. Il est important de noter que Duhan Van Der Merwe, joueur à avoir inscrit le plus d'essais dans ce Tournoi, n'a pas été retenu. L'ailier écossais a marqué cinq essais, dont deux sur la pelouse du Stade de France vendredi contre les Bleus. En aplatissant le cuir en toute fin de match dans l'en-but, il a permis au XV du Chardon de l'emporter (27-23), envoyant dans le même temps la France au tapis pour la deuxième fois dans ce Tournoi.