Tournoi des 6 Nations : La réaction des Bleus après la belle victoire en Italie

Charles Ollivon (capitaine et troisième-ligne du XV de France sur France 2) : « Oui, on a bien travaillé pendant dix jours à Nice. On est vraiment allé chercher en profondeur tous les détails. Aujourd’hui (samedi), on a passé un petit peu tout ce qu’on avait vu. Il y a de la satisfaction. Bravo aux Italiens, on avait vraiment été très sérieux dans la préparation. On a répété toute la semaine, on était prévenu. On a mis ce qu’il fallait pour battre ces Italiens. On les connait bien (les Italiens), on les a vus au dernier tournoi avec toutes leurs qualités. Sur leur début de match, ils ont mis beaucoup d’intensité, c’était rude comme on l’avait dit dans la semaine. Donc voilà, bravo à eux. Bravo à tous les mecs, j’ai aussi une pensée pour les blessés, tous les mecs du groupe France et maintenant il faut repartir au travail pour la suite. On a un gros défi qui nous attend (à Dublin dimanche contre l’Irlande), voilà on va bien se préparer, on en a besoin. Vivement dimanche.



Fabien Galthié (sélectionneur du XV de France sur France 2) : « On a le sentiment de s’être bien préparés pendant deux semaines à Nice. On a le sentiment aussi, dans ce contexte particulier de calme, de continuer à jouer pour tous ceux qui ne peuvent pas jouer et qui nous regardent. Ceux qui sont privés de rugby, tous les enfants, les clubs amateurs, les supporters qui ne peuvent pas venir dans les stades. On essaye de renvoyer un peu d’émotion et un peu de joie. On a marqué sept essais, on a été efficaces, on a des points d’amélioration bien évidemment. On a une bonne semaine pour se préparer parce que dimanche, c’est Dublin et ce n’est pas la même atmosphère bien sûr. On a pu faire rentrer assez tôt les joueurs qui étaient parmi les finisseurs. C’est notre dixième match, notre troisième de préparation parce que celui contre les Fidji a été annulé. A l’extérieur, c’était un match important aussi parce que c’est toujours un peu particulier. On est sur une bonne dynamique. »



Arthur Vincent (trois-quarts centre du XV de France sur France 2) : « Quand c'est le premier match du Tournoi, c'est toujours compliqué d'y rentrer. Ce soir, c'est une grande satisfaction. On a fait le travail même si c'est perfectible. Il va y avoir des choses à travailler. La joie est mesurée mais ça fait du bien, on est contents. On savait que ça allait être un match hyper rude, on se l'est dit dans le vestiaire. Il fallait qu'en deuxième mi-temps, on réponde à cette agressivité parce qu'ils étaient largement au-dessus. Petit à petit, on a réussi à les contrer donc c'est une satisfaction. On a fait une grosse préparation, on va garder le positif et régler le détail. On va faire encore une énorme semaine pour préparer ce gros déplacement à Dublin. »