Tournoi des 6 Nations (J5) : L'Irlande peut encore y croire après son succès sur l'Ecosse

L’Irlande a rempli son contrat. Les joueurs d’Andy Farrell devaient l’emporter face à l’Ecosse pour croire à la victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2022. Le public de l’Aviva Stadium a dû attendre un peu plus d’un quart d’heure pour s’enthousiasmer. Sur une pénalité jouée en touche, les Irlandais ont mis en place un ballon porté duquel Dan Sheehan a su s’extraire pour aller aplatir le premier essai de la rencontre. Le break est venu peu avant la demi-heure de jeu et, là-encore, ce sont les avants qui ont fait merveille. Gagnant du terrain percussion après percussion, les Irlandais se sont rapprochés du but et Cian Healy est allé conclure. Piqués au vif, les Ecossais ont répondu à cinq minutes de la pause, également par leurs avants. Pierre Schoeman a profité d’une accélération de Darcy Graham pour forcer le passage et aplatir le premier essai du XV du Chardon, validé après recours à l’arbitrage vidéo alors que Blair Kinghorn a manqué la transformation. L’entame de la deuxième période a vu les deux équipes se neutraliser jusqu’à l’heure de jeu.

L’Irlande garde l’espoir

Toutefois, ce sont les Irlandais qui ont eu l’initiative du jeu et ont mis l’Ecosse toujours plus sous pression. Mais, à force de plier, les joueurs de Gregor Townsend ont fini par craquer. Décalé par Jamison Gibson-Park, Josh van der Flier a percé le rideau défensif écossais pour aplatir le troisième essai du XV du Trèfle. Les Irlandais n’ont alors eu qu’une seule idée en tête, aller marquer un quatrième essai et prendre le bonus offensif. Toutefois, le XV du Chardon a tenu bon mais, à deux minutes du terme de la rencontre, Benjamin White a laissé ses coéquipiers à quatorze après un en-avant volontaire pour bloquer Josh van der Flier. Sur l’action suivante, Conor Murray a parfaitement combiné avec James Lowe en sortie de ruck. Ce dernier a ensuite retrouvé son demi de mêlée qui est allé à l’essai, faisant entrer en éruption l’Aviva Stadium. Avec cette quatrième victoire en cinq matchs (26-5), l’Irlande remporte la Triple Couronne mais, surtout, elle va pousser derrière l’Angleterre. En effet, une victoire dans le Tournoi des 6 Nations ne passera que par un succès du XV de la Rose au Stade de France ce samedi.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 5EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Pays de Galles - Italie : 21-22

Irlande - Ecosse : 26-5

21h00 : France - Angleterre



Classement

1- Irlande 21 points

2- France 18

3- Angleterre 10

4- Ecosse 10

5- Pays de Galles 7

6- Italie 4