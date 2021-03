Tournoi des 6 Nations (J5) : Au bout du suspense, le XV de France bat le pays de Galles

Les Gallois l’ont touché du doigt… mais leur 13eme Grand Chelem leur a échappé des mains à la dernière seconde. Sur la pelouse du Stade de France, quatre ans après une première fin de match enthousiasmante, le XV de France est allé chercher la victoire face au pays de Galles au bout du suspense pour encore croire au titre. Un match qui a démarré tambour battant. Habitués à être solides en début de match, les Gallois ont craqué au bout de seulement sept minutes. Romain Taofifenua, en force, a percé le rideau défensif du XV du Poireau pour ouvrir le score. La réponse des coéquipiers de Louis Rees-Zammit a été immédiate avec l’ailier qui, en sortie de mêlée, a envoyé Gareth Davies à l’essai mais, après l’appel à la vidéo, l’arbitre est revenu sur sa décision car le ballon n’avait pas été aplati.

Ce n’était toutefois que partie remise car, sur l’action suivante, les Gallois ont multiplié les temps de jeu et fini par faire céder la muraille bleue par Dan Biggar. Un retour qui n’a pas refroidi les Bleus qui sont immédiatement repartis à l’attaque et, après un habile jeu au pied de Brice Dulin derrière la défense adverse, Matthieu Jalibert a vu sur sa droite Antoine Dupont et l’a servi dans un fauteuil pour le deuxième essai tricolore. Toutefois, dans 20 premières minutes tout feu-tout flamme, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Cinq minutes après la réalisation du numéro 9 français, les Gallois ont remis en place leur jeu de possession, ce qui a permis à Josh Navidi de trouver un espace dans la défense française et remettre les deux équipes à égalité. C’est alors qu’intervient le premier coup dur pour le XV de France. Touché au genou sur l’action du deuxième essai gallois, Romain Taofifenua a dû céder sa place à Swan Rebbadj dès la 21eme minute de jeu.

LES GALLOIS ONT FAIT SOUFFRIR LES BLEUS



Profitant d’une erreur de la défense française sur un regroupement, Dan Biggar n’a pas manqué la cible peu avant la demi-heure de jeu pour donner l’avantage au XV du Poireau pour la première fois dans cette rencontre. C’est alors que les Bleus ont subi un deuxième coup dur avec la sortie sur protocole commotion de Matthieu Jalibert, remplacé après 30 minutes par Romain Ntamack. Le demi d’ouverture de l’UBB n’a pas satisfait à ce protocole et n’a donc pas pu reprendre sa place sur la pelouse, grillant une des cartouches à la disposition de Fabien Galthié pour la fin de match. Le buteur toulousain, pour sa part, n’a pas manqué son entrée en jeu avec l’égalisation à six minutes de la pause à la suite d’un plaquage haut de Dan Biggar sur Gaël Fickou. Après avoir résisté, les Bleus ont retrouvé leur vestiaire avec un score de parité mais la menace galloise a confirmé être très sérieuse. Sept minutes après la reprise, Dan Biggar a bonifié au pied une position de hors-jeu de la défense française avant une décision de l’arbitre de la rencontre, Luke Pearce, qui aurait pu faire couler beaucoup d’encre.

Après un jeu au pied gallois récupéré par Liam Williams juste devant Damian Penaud, Josh Adams est présent au soutien et, malgré le retour de Dylan Cretin, tente d’aplatir. Avec son arbitre vidéo Wayne Barnes, l’arbitre de la rencontre ont jugé qu’aucune image n’était en mesure de confirmer que le ballon n’était pas entré en contact avec le sol. Avec dix points d’avance et à un essai du bonus offensif à 30 minutes de la fin du match, les Gallois pouvaient légitimement croire que le Grand Chelem était leur. Pas abattus, les Bleus ont réduit l’écart à un essai transformé par la botte de Romain Ntamack avant qu’un frisson traverse le clan tricolore. Peu avant l’heure de jeu, Louis Rees-Zammit a tenté d’aplatir en coin l’essai du bonus offensif gallois mais, le ballon ayant été en contact avec le poteau de corner, l’essai a été refusé.

DULIN, HÉROS FRANÇAIS



Sur cette action, Mohamed Haouas a écopé d’un carton jaune pour une entrée par le côté d’un maul et Dan Biggar a redonné dix points d’avance au pays de Galles. Les Bleus ont alors fait le siège de l’en-but gallois mais, à la 64eme minute, Julien Marchand a manqué le coche, les arbitres n’ayant pas la moindre certitude que le ballon a bien été aplati. Rebelote quatre minutes plus tard avec Brice Dulin est envoyé à l’essai en coin par Antoine Dupont mais Luke Pearce et ses assistants l’ont annulé. Pour avoir mis la main au niveau des yeux d’un joueur gallois, Paul Willemse est sanctionné d’un carton rouge direct. En infériorité numérique, les Bleus n’ont rien lâché. Toby Faletau, pour une obstruction volontaire, a écopé d’un carton jaune à huit minutes du terme de la rencontre, rééquilibrant les forces sur la pelouse.

Les Gallois ont même terminé le match à treize car Liam Williams est également exclu dix minutes pour avoir repris un en-avant. Les Bleus ont résisté à l’envie de leurs adversaires de jouer la montre sur une mêlée à cinq mètres. Sur une accélération de Grégory Alldritt, Charles Ollivon a bien suivi et inscrit le troisième essai de son équipe, Romain Ntamack ramenant dans la foulée les Bleus à trois longueurs. Revenus dans le match, les Tricolores ont alors tout donné Après un en-avant d’Uini Atonio, le XV du Poireau a continué à jouer, poussant l’arbitre à annuler l’avantage en cours et… Alun Wyn Jones s’est mis à la faute dans un regroupement, rendant le ballon sur pénalité.

Après avoir multiplié les temps de jeu, après la sirène, Baptiste Serin a changé le jeu de l’aile droite vers l’aile gauche et, en bout de ligne, Brice Dulin a aplati l’essai de la victoire du XV de France devant des Gallois médusés, conscients que le Grand Chelem leur a échappé. Avec ce succès (32-30), les Bleus gardent un espoir d’arracher la victoire dans le Tournoi. Pour cela, il faudra battre l’Ecosse avec le bonus offensif et par plus de 20 points. Mais, pour cette équipe, rien n’est visiblement impossible.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 5EME JOURNEE

Samedi 20 mars 2021

Ecosse - Italie : 52-10

Irlande - Angleterre : 32-18

France - Pays de Galles : 32-30



Classement

1- Pays de Galles 20 points

2- Irlande 15

3- France 15

4- Ecosse 11

5- Angleterre 10

6- Italie 0