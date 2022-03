Tournoi des 6 Nations (J4) : L'Irlande peut encore y croire !

🏉 Carton rouge pour Charlie Ewels !! Les Anglais vont disputer presque toute la rencontre à 14

▶️ Le DIRECT : Jonathan Sexton, qui a prolongé cette semaine son contrat pour aller jouer le Mondial 2023 en France, a remis l'Irlande devant après une faute de Maro Itoje (15-18, 66eme), et c'est finalement Jack Conan qui a libéré les Verts à la 72eme, après une action à treize phases de jeu conclue côté droit (15-25). Trois minutes plus tard, les Irlandais ont définitivement enterré les espoirs anglais en marquant l'essai du bonus grâce à Finlay Bealham après une touche côté gauche et un ballon porté (15-32), et c'est donc une victoire à cinq points pour le XV du Trèfle. Tout se jouera samedi prochain !



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 4EME JOURNEE



Vendredi 11 mars 2022

Pays de Galles - France : 9-13



Samedi 12 mars 2022

Italie - Ecosse : 22-33

Angleterre - Irlande : 15-32



Classement

1- France 18 points

2- Irlande 16

3- Angleterre 10

4- Ecosse 10

5- Pays de Galles 6

6- Italie 0

Il ne reste plus que deux équipes en capacité de gagner le Tournoi des 6 Nations 2022 avant la dernière journée samedi : la France et l'Irlande ! Grâce à leur victoire bonifiée sur le score de 15-32 en Angleterre, les Verts reviennent en effet à deux points des Bleus et remporteront le Tournoi s'ils battent l'Ecosse et que la France perd à domicile contre les Anglais. Des Anglais qui ont vécu un début de match cauchemardesque à Twickenham, mais qui sont revenus à hauteur, avant de craquer sur la fin.Le XV du Trèfle profitait immédiatement de cette supériorité numérique pour marquer son premier essai, à la 5eme minute, par James Lowe, qui a accéléré sur l'aile gauche après des passes redoublées avec Josh van der Flier pour finir seul dans l'en-but face à une défense anglaise débordée (0-8). Caelan Doris a ensuite cru inscrire le deuxième essai irlandais sept minutes plus tard, mais il a été refusé après arbitrage vidéo. Les affaires se sont encore corsées pour les Anglais au quart d'heure de jeu, avec la sortie sur blessure de Tom Curry. Difficile de connaitre pire entame de match pour les hommes d'Eddie Jones, mais ils ont finalement bien résisté, avec "seulement" huit points de retard.