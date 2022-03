Tournoi des 6 Nations (J4) : L'Ecosse enfonce l'Italie

Capuozzo s'offre un doublé



Deuxième victoire en quatre matchs pour l'Ecosse ! Après l'Angleterre en début de ce Tournoi des 6 Nations 2022, le XV du Chardon s'est offert l'Italie, toujours fanny, en allant s'imposer 22-33 à Rome dans un match à huit essais. A la mi-temps, l'Ecosse avait déjà fait une partie du chemin en menant 10-19. Si l'Italie avait certes ouvert le score sur une pénalité de Paolo Garbisi, le XV du Chardon avait répondu à la 17eme minute par un essai de Sam Johnson, qui a conclu dans l'angle gauche une belle action collective amorcée par une remontée du terrain du talonneur George Turner côté droit (3-5).Mais l'Italie n'a pas lâché et Callum Braley est allé marquer à son tour, magnifiquement servi sur l'aile droite par Pierre Bruno (10-12, 31eme). Cependant, quatre minutes avant la mi-temps, l'Ecosse a marqué de nouveau, par Chris Harris, sur une passe de George Russell après une mêlée à 5 mètres (10-19, mt).Huit minutes après la reprise, le XV du Chardon s'est offert un nouvel essai, signé Darcy Graham, qui s'est faufilé dans la défense italienne après un long temps de jeu (10-26). Stuart Hogg a ajouté un nouvel essai à l'heure de jeu, dans le coin gauche après une belle remontée d'Ali Pryce (10-32). Mais une fois de plus, l'Italie ne s'est pas démobilisée, et après une belle action collective, Ange Capuozzo est allé marquer dans le coin droit (17-33, 68eme), et le Grenoblois s'est offert son deuxième essai du match après la sirène, de nouveau dans le coin droit après un long temps de jeu italien.La Squadra Azzura compte toujours zéro point, avant d'aller au pays de Galles pour finir.Pays de Galles -: 9-13Italie -: 22-33Angleterre - IrlandeIrlande 11Angleterre 10Ecosse 10Pays de Galles 6Italie 0