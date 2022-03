Tournoi des 6 Nations (J4) : Le pays de Galles avec Navidi mais sans A.W.Jones face aux Bleus

• Team Announcement •

Here's your Wales team to face France at Principality Stadium on Friday.



➥Mae Josh Navidi yn dychwelyd i'r llinell gychwyn yn ochr yn ochr â Taulupe Faletau a Seb Davies yn y rheng ôl yn erbyn Ffrainc.



TICKETS ⇨ https://t.co/6VRltY2MPT#WALvFRA



March 9, 2022

Davies dans le pack, A.W. Jones pas inscrit sur la feuille de match

Le XV de départ du pays de Galles face à la France

Wayne Pivac continue d’avoir des envies de changement. Le sélectionneur gallois a décidé de remodeler son XV de départ avant d’affronter ce vendredi les Bleus au Principality Stadium de Cardiff. Au total, ce sont pas moins de quatre changements qui ont été effectués par rapport à l’équipe qui a chuté à Twickenham face à l’Angleterre le 26 février dernier. Absent depuis de longs mois en raison d’une blessure à un épaule, le troisième-ligne Josh Navidi a récemment retrouvé le groupe gallois et Wayne Pivac a décidé de ne pas perdre de temps. Le joueur de Cardiff sera titulaire face au XV de France aux côtés de Taulupe Faletau et Seb Davies. « Josh Navidi est un joueur fantastique et a bien joué avec nous dans le passé. Il a joué 80 minutes avec Cardiff, nous pensons que c’est suffisant pour lui, a déclaré le sélectionneur gallois. Nous avons hâte qu’il apporte son expérience. »Cette troisième ligne est très nettement revue et corrigée puisque Taulupe Faletau est le seul rescapé du trio aligné d’entrée face aux Anglais. Le pack connaît une autre évolution avec Wyn Jones qui cède sa place à Gareth Thomas au poste de pilier gauche et prendra place sur le banc des remplaçants. Louis Rees-Zammit, qui fait également son retour dans le groupe, devra faire preuve de patience puisqu’il sera également appelé à finir le match. Jonathan Davise, quant à lui, profite de la blessure de Nick Tompkins avec les Saracens pour retrouver une place dans le XV de départ du pays de Galles. Mais, dans le groupe de 23 joueurs sélectionnés, un nom manque à l’appel. Alors qu’il a pris part à la préparation, Alun Wyn Jones n’est finalement pas sur la feuille de match pour une éventuelle 149eme sélection et le joueur le plus capé assistera à la rencontre depuis les tribunes.L.Williams - Cuthbert, Watkin, J.Davies, Adams - (o) Biggar, (m) T.Williams - Navidi, Faletau, S.Davies - Beard, Rowlands - Francis, Elias, ThomasLake, W.Jones, Lewis, Moriarty, Morgan, Hardy, Anscombe, Rees-Zammit