Tournoi des 6 Nations (J4) : Le 26 mars confirmé pour la tenue de France-Ecosse

À noter dans son agenda 📅 Le match France-Écosse se jouera le vendredi 26 mars à 21h 👇https://t.co/fAmjAoUxdu

Les Français au complet, des doutes pour les Ecossais

Cette fois, la décision est officielle et définitive. Initialement prévue le 28 février dernier, la rencontre de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations aura bien lieu sur la pelouse du Stade de France le 26 mars prochain avec un coup d’envoi fixé à 21h00. Une rencontre dont la tenue avait dû être repoussée en raison de l’apparition d’un grand nombre de cas de coronavirus au sein du XV de France et des risques de propagation dans les rangs écossais si le match avait dû se jouer à la date qui était prévue depuis plusieurs années par le Comité des Six Nations. Une rencontre qui pourrait être décisive pour la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations 2021, si les Bleus devaient priver le pays de Galles du Grand Chelem ce samedi, toujours au Stade de France.Toutefois, cette nouvelle date n’entre pas dans la fenêtre officiellement dévolue au Tournoi des 6 Nations, qui arrive à échéance ce dimanche, au lendemain des trois matchs de la dernière journée. Une situation qui pourrait poser des problèmes de disponibilité des joueurs internationaux, notamment en ce qui concerne le XV du Chardon. En effet, si la Fédération Française de rugby a d’ores-et-déjà trouvé un accord avec la Ligue Nationale de rugby et les clubs professionnels pour disposer d’un groupe complet et d’une semaine complète de préparation, la Fédération Ecossaise ne dispose pas d’un tel accord avec la Fédération Anglaise de rugby, notamment pour Stuart Hogg, Jonny Gray ou Sean Maitland, qui évoluent dans les clubs du championnat anglais, le Premiership. Ce qui pourrait contraindre Gregor Townsend de revoir sa copie pour affronter le XV de France.