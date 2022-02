Tournoi des 6 Nations (J3) : Un XV de France pétillant en Ecosse

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 𝟑𝐄 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 dans ce #SixNations ! 😍 Notre #XVdeFrance s'impose à Murrayfield pour la première fois depuis 2014 dans le Tournoi ! 💫#ECOFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/ZO7idNu7Lb

Les Bleus en tête et en course pour le Grand Chelem

Après une semaine de trêve, le Tournoi des 6 Nations revient sur le devant de la scène ce samedi avec la 3eme journée.dans son temple de Murrayfield où l'Angleterre s'est inclinée en ouverture du Tournoi (20-17). Cette nation, représente le véritable poil à gratter du sélectionneur français, l'unique équipe du tableau européen n'ayant toujours pas connu la saveur de la défaite face aux Bleus. Une situation corrigée désormais. Et de quelle manière ?Appuyant sur leurs points forts, les Tricolores ont d'entrée de jeu pris le jeu à leur compte. Par leur agressivité et leur domination dans les duels, ils ont rapidement trouvé le chemin de l'en-but par l'intermédiaire de Paul Willemse (0-7, 7eme). A peine une poignée de minutes plus tard,. Jonathan Danty, de retour de blessure après avoir manqué le match contre l'Irlande deux semaines plus tôt, a lui aussi marqué (26-10, 41eme) et ainsi donné des motifs de satisfaction à son sélectionneur qui n'a pas hésité à le relancer dans l'arène.Son compère du centre, Gaël Fickou, avait auparavant fait basculer la rencontre d'un joli numéro juste avant la pause (19-10, 40eme+1), assommant les hommes de Gregor Townsend. Poussés par leur public, ceux-ci ont fait douter le XV de France pendant plusieurs minutes au bénéfice d'un réveil dans l'engagement et de prises d'initiatives intéressantes récompensées par la réalisation de Rory Darge (12-10, 29eme)., les Français n'ont jamais cessé de pousser pour marquer davantage de points.Un état d'esprit valeureux et un rugby champagne souriant à Damian Penaud, à la conclusion d'un contre et d'une action rondement menée (10-36, 73eme). L'essai de Duhan Van der Merwe avant la sirène n'y changera rien (17-36, 80eme),. En tête du classement avec 14 points, les hommes de Fabien Galthié comptent huit longueurs d'avance sur l'Irlande et l'Angleterre qui reçoivent respectivement l'Italie et le pays de Galles ce week-end. Le XV du Poireau sera d'ailleurs le prochain adversaire des Bleus le 11 mars prochain au Principality Stadium de Cardiff. Quant au XV du Chardon, 4eme avec cinq unités au compteur, cette seconde défaite fait mal.