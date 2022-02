Tournoi des 6 Nations (J3) : L'Irlande écrase logiquement l'Italie et se relance

Et maintenant, un choc contre l'Angleterre

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 3EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

France

Dimanche 27 février 2022

Classement

France 14 points

Ce dimanche, l'Italie a vécu l'enfer à l'Aviva Stadium.A Dublin, lors de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations, les joueurs d'Andy Farrell ont rapidement pris les devants, grâce à l'essai de Joey Carbery (7-0, 4eme). Derrière, si Edoardo Padovani a réduit le score au pied (13eme), la blessure de Gianmarco Lucchesi (8eme) et le carton rouge ensuite de son remplaçant Hame Faiva (18eme), pour un plaquage dangereux sur Dan Sheehan, a brisé l'élan des Italiens.Une aubaine pour l'Irlande, qui n'en demandait pas tant, et qui a inscrit trois nouveaux essais avant la pause, par l'intermédiaire de Jamison Gibson-Park (20eme), Michael Lowry (29eme) et Peter O'Mahony (37eme). Une dernière pénalité de Paolo Garbisi a finalement permis à son équipe de réduire légèrement l'écart au moment de rentrer aux vestiaires (24-6).La seconde période fut du même acabit pour le XV du Trèfle qui a pleinement profité de la situation pour enfoncer le clou et soigner sa différence de points. Ainsi,, qui restent désormais sur 35 revers de suite dans la compétition. Déjà dans le dur à 13, les joueurs de Kieran Crowley ont même fini à 12 après le carton jaune de Braam Steyn dans les dernières minutes (75eme). L'autre bonne nouvelle côté irlandais, c'est le retour de Jonathan Sexton, entré à la 53eme minute et auteur de huit points au pied. De bonne augure pour les siens, avant un périlleux déplacement à Twickenham pour défier l'Angleterre, le 12 mars prochain (17h45).Car avec 11 unités, l'Irlande est 2eme au classement, à quatre longueurs du XV de France.Ecosse -: 17-36- Pays de Galles : 23-19- Italie : 57-6Irlande 11Angleterre 10Ecosse 5Pays de Galles 5Italie 0