Tournoi des 6 Nations (J3) : Le match entre le XV de France et l'Ecosse n'est pas menacé

Le XV de France pourra-t-il continuer sa belle série ? Alors que le coronavirus s’est installé dans le groupe, avec quatre membres du staff dont Fabien Galthié et pas moins de cinq joueurs dont Antoine Dupont touchés, la tenue du match face à l’Ecosse dimanche prochain au Stade de France pourrait être remise en cause. En effet, la sélection tricolore pourrait subir le même sort que les Fidji l’automne dernier, dont la participation à l’Autumn Nations Cup s’était résumé au match pour la 7eme place face à la Géorgie en raison d’une large propagation du virus sans ses rangs. Mais, selon les informations de RMC Sport, le Comité des 6 Nations ne compte pas annuler purement et simplement une rencontre si une des deux équipes est dans l’incapacité d’aligner une équipe compétitive à cause du coronavirus, accordant automatiquement à son adversaire une victoire bonifiée sur le score de 28-0.

Le report pourrait être envisagé dans le pire des cas

Alors que l’édition 2020 du Tournoi des 6 Nations s’est conclue à l’automne, les organisateurs de l’événement assurent qu’un tel cas de figure peut se reproduire cette année. « Notre préférence sera toujours de finir le Tournoi, a assuré à RMC Sport une personne ayant connaissance du dossier. Si jamais il y avait un énorme problème et que la France ne pouvait pas aligner une équipe, notre préférence serait de repousser le match plutôt que de l’annuler. » Une différence par rapport à l’Autumn Nations Cup que cette source justifie par la programmation à une date fixée à l’avance d’une finale, un scenario qui n’existe pas dans la formule du 6 Nations. De plus, avec les protocoles actuellement en place, Fabien Galthié peut renforcer son groupe de 31 joueurs en cas d’indisponibilité, ce que l’entraîneur du XV de France a effectué ce dimanche avec les convocations de Teddy Baubigny, Demba Bamba, Maxime Lucu, Donovan Taofifenua, Yoram Moefana et Jonathan Danty pour pallier les nombreuses absences en vue du match face à l’Ecosse. Une rencontre qui devrait donc bien avoir lieu à la date et à l’horaire fixés depuis plusieurs mois.