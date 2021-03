Tournoi des 6 Nations (J3) : La nouvelle date pour France-Ecosse se précise

L’imbroglio semble tout proche d’être résolu. Initialement prévu dimanche dernier, le match entre la France et l’Ecosse, comptant pour la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations, n’a pas pu avoir lieu au Stade de France. Un report qui a été provoqué par l’épidémie de coronavirus décelée au cœur de la « bulle » du XV de France, dont un 16eme cas avait été découvert le 25 février dernier. Depuis la confirmation de l’impossibilité d’organiser la rencontre à la date prévue, les négociations sont allées bon train afin de trouver la meilleure date possible. Si, ce dimanche dans l’émission « Stade 2 », Bernard Laporte avait indiqué vouloir « qu’on trouve collégialement des solutions pour nuire à personne », les propositions n’ont cessé de fuser avec, pêle-mêle le week-end des 6 et 7 mars, le mardi 9 mars, le jeudi 25 mars, le vendredi 26 mars ou même... à la fin de la saison. Mais, selon les informations de France Télévisions, diffuseur de la rencontre, une solution semble avoir été trouvée pour mettre un terme aux débats.

Deux obstacles restent à lever...

En effet, Français et Ecossais devraient avoir rendez-vous au Stade de France le vendredi 26 mars prochain avec un coup d’envoi à 21h00. Une date qui n’avait pourtant pas fait l’unanimité, avec le président du RC Toulon Bernard Lemaître qui avait communiqué à ses homologues sont opposition à cette décision. Mais, face à un calendrier incompressible, les clubs du Top 14 ont fini par céder, obtenant via la programmation de la rencontre le vendredi, l’assurance de récupérer leurs internationaux dès le lendemain pour un week-end de repos avant d’entamer la préparation de la reprise des Coupes d’Europe, prévue le week-end des 2, 3 et 4 avril prochains. Mais, avant d’avoir la confirmation que France-Ecosse se jouera le 26 mars prochain, il manque l’accord de la BBC, diffuseur de la rencontre outre-Manche, et de la Fédération Ecossaise de rugby. Cette dernière pourrait, en effet, être réticente à accepter cette date en raison de l’incertitude quant à la présence des internationaux évoluant dans le championnat d’Angleterre faute d’accord sur la mise à disposition de ces derniers au-delà de la fenêtre dévolue au Tournoi des 6 Nations, qui s’achève normalement le 20 mars. Un obstacle qui pourrait être difficile à lever.