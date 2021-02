Tournoi des 6 Nations (J3) : La date pour France - Écosse trouvée ?

La reprogrammation du match France-Ecosse est un véritable casse-tête ! Le match de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations ayant été reporté en raison des dix-sept cas de coronavirus au sein du groupe France (douze joueurs, cinq membres du staff), une nouvelle date doit être lui trouvée prochainement. Vendredi, le quotidien L’Equipe a avancé que les créneaux du mardi 9 mars et du week-end du 27 et 28 mars sont à l’étude. La première date, bien qu'elle reste en plein dans le calendrier du Tournoi, entrainerait un report de France-Angleterre, initialement prévu le samedi 13 mars, au lendemain. Quant au dernier week-end de mars, il n’arrangerait pas du tout les clubs de Top 14 car une journée de championnat est déjà prévue sur ce créneau. Après ces deux hypothèses n'inspirant pas l'optimisme, voilà qu’une troisième date est amenée sur le devant de la scène.

Le vendredi 26 mars tient la corde

Selon le magazine Midi Olympique, les représentants des clubs de Top 14, de la LNR et de la FFR se sont mis d’accord vendredi soir lors d’une réunion sur la date du vendredi 26 mars. Là encore, il y a une contrainte, mais elle semble minime par rapport à celles des deux premiers créneaux. Les clubs de Top 14 accepteraient de libérer leurs internationaux pour France-Ecosse à condition que ces derniers reviennent dès le lendemain, soit le samedi. Le Comité des Six Nations, organisateur du Tournoi, aura le dernier mot dans ce dossier et ne serait pas contre un report à cette date. Deux des trois parties sont convaincues, reste désormais à trouver un terrain d’entente avec la dernière, l’Ecosse. Le XV du Chardon, désireux de jouer cette rencontre avec la totalité de son effectif, doit obtenir la libération de ses six internationaux évoluant en Premiership, le championnat anglais. Un ultime obstacle qui pourrait potentiellement déboucher sur un accord. C’est en tout cas ce qu’il en ressort ce samedi. Affaire à suivre.