Tournoi des 6 Nations (J2) : L'Angleterre se reprend en Italie

Les Anglais au révélateur gallois

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 2EME JOURNEE

Samedi 12 février 2022

France

Dimanche 13 février 2022

Classement

France 9 points

Battu le week-end dernier en Ecosse (20-17), l'Angleterre a remis la marche avant.A Rome, c'est Marcus Smith, le demi d'ouverture des Harlequins, qui a frappé le premier en inscrivant un essai, qu'il a ensuite transformé, durant les premières minutes (9eme). Par la suite, c'est le talonneur anglais Jamie George qui s'est offert un doublé avant la pause (19eme et 39eme) pour permettre à sa formation de se détacher et d'éviter de se faire peur face aux Azzurris. Proche du bonus offensif au moment de rentrer aux vestiaires, les joueurs d'Eddie Jones n'ont pas mis bien longtemps en seconde période pour valider ce point supplémentaire.En fin de rencontre, Kyle Sinckler a alourdi encore un peu plus la note avec un cinquième et dernier essai en faveur des Anglais (72eme). Après avoir raté la transformation sur l'essai de Daly, Smith a alors retrouvé la mire pour rajouter deux points de plus.Avec désormais six points au compteur, les voilà à la deuxième place derrière le XV de France, invaincu et seul candidat au Grand Chelem cette année. La réception du pays de Galles le 26 février à Twickenham sera un test bien plus révélateur pour Jones et son groupe. Après un début de tournoi mitigé, les coéquipiers de Dan Biggar auront eux aussi à coeur de montrer un tout autre visage.- Ecosse : 20-17- Irlande : 30-24Italie -: 0-33Angleterre 6Irlande 6Ecosse 5Pays de Galles 4Italie 0