Tournoi des 6 Nations (J1) : Sans convaincre, le pays de Galles prend le meilleur sur l'Irlande

L’Irlande aurait pu être mieux récompensée de ses efforts. Sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff face à une équipe du pays de Galles qui ne respire pas la confiance, le XV du Trèfle pourra avoir des regrets. Alors que Leigh Halfpenny a très tôt ouvert le score sur pénalité et que Dan Lydiate a dû quitter le terrain avant le quart d’heure de jeu, les Irlandais ont vu leurs espoirs de bien figurer prendre un coup quand Peter O’Mahony s’est totalement oublié. Dans un ruck, le troisième-ligne a heurté du coude la tête d’un Gallois. Si Wayne Barnes n’avait rien signalé sur le coup, l’intervention de son arbitre vidéo lui a permis de sanctionner ce geste d’un carton rouge qui n’a pas subi la moindre contestation. Mais, si Leigh Halfpenny a doublé la mise pour le pays de Galles, les joueurs de Wayne Pivac sont sortis du match. En effet, alors que Jonathan Sexton s’est montré précis à deux reprises autour de la demi-heure de jeu pour remettre les deux équipes à égalité, Tadgh Beirne est venu concrétiser le temps fort irlandais. En soutien après une percée de Josh van der Flier, le deuxième-ligne irlandais est allé inscrire le premier essai de la rencontre, permettant à des Irlandais réduits à quatorze de mener au score à la pause. Au retour sur la pelouse, les Gallois ont perdu leur demi de mêlée Tomos Williams, visiblement victime d’un claquage sur la dernière action du premier acte.

Les Gallois s’imposent mais sans convaincre

Les joueurs de Wayne Pivac sont revenu avec d’autres ambitions car, si les Irlandais ont démarré fort, George North a remis son équipe dans le sens de la marche. Décalé par Josh Navidi d’une chistera, l’ailier gallois a accéléré pour aplatir en coin l’essai confirmant le réveil du XV du Poireau. Face à des Irlandais qui ont commencé à payer leurs efforts, les Gallois ont commencé à trouver des espaces et Louis Rees-Zammit les a converti en essai à l’heure de jeu, permettant à son équipe de reprendre l’avantage au tableau d’affichage. Un avantage confirmé par une nouvelle pénalité de Leigh Halfpenny à un quart d’heure de la fin du match. Les deux équipes ont alors mis toutes leurs forces vives sur la pelouse mais l’Irlande a perdu Jonathan Sexton sur protocole commotion à dix minutes du terme de la rencontre. Billie Burns a ramené l’Irlande à cinq points, ouvrant une fin de match échevelée entre deux équipes à bout de forces. L’Irlande a tout donné bien au-delà de la sirène et aurait sans doute eu une balle de match si leur ouvreur, au lieu de trouver la touche à cinq mètres sur une pénalité, n’avait pas envoyé la balle en ballon mort. Sur cette erreur, le pays de Galles s’impose d’une courte marge (21-16) et lance son Tournoi des 6 Nations avec une victoire qui n’apporte pas beaucoup de réponses. L’Irlande, pour sa part, pourrait être diminuée au moment de recevoir les Bleus dimanche prochain.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021

1ere journée

Samedi 6 février 2021

Italie - France : 10-50

Angleterre - Ecosse : 6-11



Dimanche 7 février 2021

Pays de Galles - Irlande : 21-16



Classement

1- France 5 points

2- Pays de Galles 4

3- Ecosse 4

4- Irlande 1

5- Angleterre 1

6- Italie 0