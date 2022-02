Tournoi des 6 Nations (J1) : L'Irlande domine aisément le pays de Galles

L’Irlande frappe déjà très fort ! Lors du match d’ouverture de l’édition 2022 du Tournoi des 6 Nations, le XV du Trèfle a étrillé une équipe du pays de Galles qui n’a pas eu voix au chapitre pendant plus de 70 minutes. Bundee Aki a donné le ton dès la 2eme minute sur une action initiée par une touche dans les 22 mètres gallois. Après une bonne combinaison entre Jamison Gibson-Park et Mack Hansen, ce dernier a trouvé son trois-quarts centre d’une longue passe décisive pour le premier essai de la rencontre. S’il a réussi la transformation, Jonathan Sexton a ensuite brillé par son absence d’efficacité au pied mais la troisième tentative a été la bonne pour l’ancien demi d’ouverture du Racing 92, qui a offert un avantage de dix points à l’Irlande au moment de retrouver les vestiaires. L’entame de la deuxième période a ressemblé de près à celle de la première car, quatre minutes après la reprise, Andrew Conway a corsé l’addition en faveur du XV du Trèfle. Alors que les Irlandais ont mis en place un ballon porté à la suite d’une touche située à dix mètres de l’en-but gallois, le ballon est sorti pour un changement de jeu. La succession de passe a permis d’alerter le trois-quarts aile pour le deuxième essai de la rencontre, validé par la vidéo.

L’Irlande n’a quasiment rien laissé au pays de Galles

Cinq minutes plus tard, le pays de Galles s’est retrouvé à quatorze car Josh Adams a quitté la pelouse dix minutes sur carton jaune pour un plaquage haut sur Jonathan Sexton. Une situation de supériorité numérique dont l’Irlande a tiré parti au bout de seulement deux minutes. Enchaînant les temps de jeu, les joueurs d’Andy Farrell ont fini par trouver des espaces et Andrew Conway a parfaitement été décalé par Jamison Gibson-Park pour aller signer son doublé. Alors que les deux équipes ont fait entrer du sang frais, l’Irlande s’est assurée le point de bonus offensif à l’heure de jeu par l’intermédiaire de Garry Ringrose. Ce dernier a été servi après une perte de balle galloise et a fait parler sa vitesse pour aller aplatir. Le XV du Poireau n’a toutefois pas terminé cette rencontre sans sauver l’honneur. A quatre minutes de la sirène, Taine Basham s’est construit seul un essai. Le troisième-ligne gallois est allé récupérer le ballon avant de surprendre la défense irlandaise pour aplatir et réduire la facture de cette déroute. L’Irlande s’impose très largement (29-7) et affirme ses ambitions pour ce Tournoi des 6 Nations 2022. Les Gallois, quant à eux, vont devoir vite réagir pour éviter de reproduire une telle contre-performance.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 1ERE JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Irlande - Pays de Galles : 29-7

17h45 : Ecosse - Angleterre



Dimanche 6 février 2022

16h00 : France - Italie



Classement

1- Irlande 5 points

2- Angleterre 0

3- France 0

4- Italie 0

5- Ecosse 0

6- Pays de Galles 0