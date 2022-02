Tournoi des 6 Nations (J1) : L'Angleterre s'incline en Ecosse

Eddie Jones et ses joueurs peuvent déjà oublier l’idée de signer le Grand Chelem. Pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations 2022, le XV de la Rose a été piqué par le Chardon pour la deuxième année de suite. Victorieux à Twickenham l’an passé, les joueurs de Gregor Townsend ont fait chavirer Murrayfield au terme d’un match accroché. Des Ecossais qui ont perdu leur demi de mêlée Ali Price avant le quart d’heure de jeu, remplacé par Benjamin White. Dans la foulée, Marcus Smith a ouvert le score pour l’Angleterre sur une pénalité mais, sur le renvoi, l’Ecosse a répondu. Récupérant le ballon, Stuart Hogg a pu décaler Darcy Graham. Après une accélération, ce dernier a lancé Ben White vers le premier essai de la rencontre. Piqués au vif, les Anglais ont mis sous pression la défense écossaise mais sans parvenir à trouver de solutions. Ce n’est qu’à cinq minutes de la pause que Marcus Smith a rapproché le XV de la Rose à une longueur sur une pénalité concédée par Jamie Ritchie pour une intervention illicite dans un ruck. Toutefois, juste avant la pause, Finn Russell a bonifié une faute anglaise pour donner à nouveau quatre points d’avance au moment de retrouver les vestiaires.

L’Ecosse a profité des erreurs anglaises

Le duel de buteurs s’est poursuivi avec Marcus Smith qui, à dix mètres face aux perches, a réduit une nouvelle fois l’écart à la suite d’une faute de Darcy Graham. Peu avant l’heure de jeu, l’Angleterre a repris l’avantage au bénéfice d’un essai signé… Marcus Smith. Alors qu’un ballon porté a désorganisé la défense écossaise, Ben Youngs a parfaitement décalé son demi d’ouverture pour l’envoyer aplatir en force. Dix minutes plus tard, le buteur du XV de la Rose a donné sept points d’avance à sa formation… et a alors marqué les trois derniers points anglais dans cette rencontre. En effet, alors que les deux équipes ont ouvert leurs bancs, Luke Cowan-Dickie a commis l’irréparable. Alors que Darcy Graham allait à l’essai, le talonneur anglais a commis un en-avant volontaire. Après révision vidéo, l’arbitre a sanctionné ce dernier d’un carton jaune et accordé un essai de pénalité à l’Ecosse, qui a alors fait intégralement son retard. C’est finalement Finn Russell qui a donné la victoire du XV du Chardon à huit minutes de la fin de la rencontre sur une pénalité concédée par le pack anglais, qui a choisi de finir le match à sept après l’entrée en jeu de Jamie George. Trop imprécis, les Anglais n’ont pas su inverser la tendance et commencent leur Tournoi par une défaite (20-17). L’Ecosse, pour sa part, confirme qu’elle pourra tenir le rôle de trouble-fête.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 1ERE JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Irlande - Pays de Galles : 29-7

Ecosse - Angleterre : 20-17



Dimanche 6 février 2022

16h00 : France - Italie



Classement

1- Irlande 5 points

2- Ecosse 4

3- Angleterre 1

4- France 0

5- Italie 0

6- Pays de Galles 0