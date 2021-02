Tournoi des 6 Nations (J1) : La composition du XV de France face à l'Italie

Fabien Galthié a dévoilé ses choix. A deux jours du déplacement à Rome pour y défier l’Italie dans le cadre de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations, le staff du XV de France a annoncé son XV de départ à l’occasion d’une conférence de presse durant laquelle la composition qui avait récemment fuité a été confirmée, avec une moyenne d'âge de 25 ans et 17 sélections.

Fabien Galthié a ainsi maintenu sa confiance à l’intégralité du huit de devant qui avait affronté l’Irlande en novembre dernier en conclusion de l’édition 2020 du Tournoi. Insuffisamment remis de la fracture d’un pied subie en novembre dernier, François Cros cède sa place en troisième ligne à Dylan Cretin. Le Lyonnais sera ainsi aux côtés du capitaine Charles Ollivon, remis du coup à la tête reçu lors du match Toulon-Stade Français Paris, et de Grégory Alldritt. Le Rochelais, qui avait récemment assuré être prêt à jouer après avoir subi une arthroscopie du genou droit, a toute la confiance de Fabien Galthié. Si le pack joue la carte de la continuité, les événements ont toutefois imposé au staff tricolore de revoir leurs plans concernant l’attaque.

Villière et Dulin, grands gagnants de l’Autumn Nations Cup



Indisponible en raison de fractures à la mâchoire, Romain Ntamack est remplacé au poste de demi d’ouverture par Matthieu Jalibert, qui avait déjà occupé ce poste lors de la finale de l’Autumn Nations Cup face à l’Angleterre. Vincent Rattez et Anthony Bouthier, qui connaissent une saison compliquée avec Montpellier en Top 14, perdent tous deux leurs places dans le cadre d’une réorganisation de la ligne de trois-quarts. Solide à l’arrière durant l’Autumn Nations Cup, Brice Dulin confirme son retour en sélection avec une titularisation pour le match face à l’Italie.

Titularisé à l’aile face à l’Irlande, Gaël Fickou est replacé au centre aux côtés d’Arthur Vincent afin de pallier l’absence de Virimi Vakatawa, touché au genou gauche et forfait pour le Tournoi. Le Parisien est lui-même suppléé au poste d’ailier droit par Gabin Villière. L’ancien international à 7 a également tapé dans l’œil du staff tricolore lors de la tournée de novembre et gagne ses galons de titulaire tout comme Teddy Thomas sur l’aile gauche. Damian Penaud, candidat à une place de titulaire, prend bien place sur le banc avec les « finisseurs », notamment aux côtés de Baptiste Serin et Louis Carbonel.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 1ERE JOURNEE

Samedi 6 février 2021

15h15 : Italie - France



Le XV de départ de la France



Dulin – Thomas, Vincent, Fickou, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont – Ollivon (cap), Alldritt, Cretin – Willemse, Le Roux – Haouas, Marchand, Baille



Les remplaçants : Bourgarit, Gros, Aldegheri, R.Taofifenua, Jelonch, Serin, Carbonel, Damian Penaud