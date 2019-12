Tournoi des 6 Nations - Italie : Parisse vers une dernière sélection

Titulaire lors des trois derniers matchs de Toulon

Sergio Parisse pourrait à nouveau porter le maillot de la Squadra Azzurra ! Alors qu’il devait prendre sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du Monde au Japon, le troisième ligne centre aurait changé d’avis. Dans une interview accordée à l’AFP, le capitaine de l’Italie s’est confié sur son avenir : «. Mais les deux ne sont pas forcément liés. Cette année, au Tournoi des 6 Nations, il y a deux matchs en Italie (contre l’Écosse le 22 février et l’Angleterre le 14 mars, NDLR).. »Le numéro huit de 36 ans pourrait donc à nouveau porter les couleurs de sa sélection après une fin de Mondial décevante, notamment à la suite de l’annulation du dernier match entre Italiens et Néo-Zélandais.. « Je sais qu’il y avait très peu de chances de gagner mais c’est le sport et un match ça se gagne » a ajouté Parisse alors que la Squadra Azzurra était toujours en lice pour une qualification en quarts de finale. Titularisé à trois reprises sur les trois dernières rencontres avec son nouveau club, le troisième ligne pourrait donc connaître une 143eme sélection sous forme d’adieux en février prochain.