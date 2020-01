Tournoi des 6 Nations - Irlande : Avec Sexton et Doris face à l'Ecosse

#TeamOfUs

Here's the Ireland team to play Scotland in the opening round of the #GuinnessSixNations in @AVIVAStadium on Saturday.



Two uncapped players: Caelan Doris & Ronan Kelleher.#ShoulderToShoulder pic.twitter.com/Ar7nLV7Krs



— Irish Rugby (@IrishRugby) January 28, 2020

Le Tournoi des Six Nations approche et la première composition d'équipe est tombée ce mardi. Andy Farrell, le sélectionneur du XV d'Irlande, a dévoilé les joueurs qui vont débuter le tournoi avec un match face à l'Ecosse ce samedi à Dublin (17h45). Le premier choix fort de l'ancien adjoint de Joe Schmidt concerne Jonathan Sexton. Le numéro dix irlandais, inactif depuis début décembre, sera le capitaine du XV du Trèfle.Pour sa première à la tête des récents quarts de finaliste de la Coupe du Monde, l'Anglais n'a pas réalisé de grands changements. Il se base sur un groupe plutôt expérimenté à l'image des piliers Cian Healy (95 sélections) et Tadhg Furlong (41).. En troisième ligne, il y aura Caelan Doris, le joueur de Leinster. L'ancien capitaine des U20 irlandais va découvrir le niveau international chez les seniors. Sur le banc, le talonneur Ronan Kelleher a aussi été appelé pour la première fois. L'Irlande va tenter de se relancer après une Coupe du Monde terminée prématurément face à la Nouvelle-Zélande.: Larmour - Conway, Ringrose, Aki, Stockdale - Sexton (cap), Murray - Doris, van der Flier, Stander - Ryan, Henderson - Furlong, Herring, Healy.: Kelleher, Kilcoyne, Porter, Toner, O'Mahony, Cooney, Byrne, Henshaw.