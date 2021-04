Tournoi des 6 Nations : France-Angleterre en conclusion de l'édition 2022

📅 Voici le calendrier du Tournoi des Six Nations 2022https://t.co/bkV68GpJfI pic.twitter.com/fRbA66PS9y

— Six Nations (FR) (@SixNations_FR) April 28, 2021

Pays de Galles et Angleterre, une fin de Tournoi intense pour les Bleus

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022

1ere journée

2eme journée

3eme journée

4eme journée

5eme journée - Samedi 19 mars

Fabien Galthié et ses joueurs sont désormais fixés. Deuxième du Tournoi des 6 Nations en mars dernier pour la deuxième année consécutive, le XV de France a découvert ce mercredi le calendrier complet de la 128eme édition de l’épreuve, qui se déroulera du 5 février au 19 mars 2022. Tenant du titre, le pays de Galles débutera son parcours face à l’Irlande, sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin quand les Bleus devront attendre une journée de plus, leur entame de Tournoi étant prévue le dimanche 6 février au Stade de France face à l’Italie. Une édition 2022 qui, comme pour chaque année paire, verra le XV de France jouer à domicile à trois reprises dont deux lors des deux premières journées. En effet, une semaine après l’Italie, c’est l’Irlande qui sera attendue à Saint-Denis le samedi 12 février 2022. Le premier déplacement des coéquipiers de Charles Ollivon est d’ores-et-déjà prévu pour le samedi 26 février, sur la pelouse de ce qui apparaît comme la « bête noire » des Bleus, l’Ecosse.Une journée qui verra également l’Angleterre recevoir le pays de Galles, sans aucun doute avec un air de revanche après la nette victoire du XV du Poireau à Cardiff cette année. Absent du calendrier depuis l’édition 2019, même si France-Ecosse avait dû être reprogrammé à une telle date, le match du vendredi soir fait son retour à l’occasion de l’édition 2022. En effet, le pays de Galles recevra le XV de France le vendredi 11 mars. Le week-end suivant, le traditionnel « Super Samedi » viendra conclure le Tournoi des 6 Nations avec, notamment, le « Crunch » entre la France et l’Angleterre prévu pour le samedi 19 mars. « On attend le Tournoi de l’année prochaine avec impatience avec, on espère, un retour à la normalité et le retour des supporters dans les stades pour apporter cette ambiance incomparable du Tournoi des 6 Nations dans les salons, les pubs et les clubs de rugby partout dans le monde », a confié dans un communiqué Ben Morel, directeur général du Comité des 6 Nations.Du 5 février au 19 mars 2022 - Les horaires seront précisés ultérieurementIrlande - Pays de GallesEcosse - AngleterreFrance - ItaliePays de Galles - EcosseFrance - IrlandeItalie - AngleterreEcosse - FranceAngleterre - Pays de GallesIrlande - ItaliePays de Galles - FranceItalie - EcosseAngleterre - IrlandePays de Galles - ItalieIrlande - EcosseFrance - Angleterre