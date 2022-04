🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C'est terminé à Bayonne. Les Bleues s'inclinent contre l'Angleterre, qui remporte le @Womens6Nations 2022. Bravo les filles et merci pour ce beau tournoi !#FRAANG #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Kv0GR9IwsP

Une opportunité de revanche lors du Mondial

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 (F) / 5EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Déception majuscule pour le XV de France féminin. Alors qu’elles espéraient décrocher un cinquième Grand Chelem, les Bleues ont perdu ce samedi à Bayonne la finale du Tournoi des 6 Nations face à l’Angleterre. Leur adversaire, numéro un au classement mondial, a su tenir son rang pour s'adjuger un onzième Grand Chelem, le premier depuis 2012. Dans la belle ambiance du Stade Jean-Dauger, ce sont pourtant les Bleues qui ont donné le premier coup avec un essai de Romane Ménager inscrit entre les poteaux après seulement quatre minutes. En mode diesel, le XV de la Rose s’en est remis à sa puissance pour renverser la vapeur. En l’espace d’un quart d’heure (11eme, 17eme, 26eme), les Red Roses ont signé trois essais par leur pack, obligeant à chaque fois les Tricolores à reculer. La pilier droit Sarah Bern, qui s’est offert un doublé, et la deuxième ligne Abbie Ward ont été à la conclusion de ces actions. Les 43eme, 44eme et 45eme essais de l’Angleterre dans ce Tournoi, portant le score à 21-7.Malgré une grosse phase de domination en fin de première période, les Bleues n’ont pas su faire évoluer le score avant de retourner au vestiaire. Les Anglaises, elles, ont profité d’une pénalité d’Emily Scarratt (4/4 au pied, 9 points) à l’heure de jeu pour accentuer leur avantage. Le deuxième et dernier essai français, inscrit en infériorité numérique et à mettre au crédit d’Annaëlle Deshayes (67eme), ne suffira pas à remonter la pente. Le score final est donc en faveur de l'Angleterre (12-24). Les joueuses d’outre-Manche ajoutent une ligne à leur palmarès et prennent un avantage psychologique avant de rencontrer à nouveau la France à l’automne en phase de poules de la Coupe du Monde (8 octobre - 12 novembre) en Nouvelle-Zélande.Pays de Galles -: 8-10France -: 12-24Irlande - EcosseFrance 20Pays de Galles 11Italie 8Irlande 5Ecosse 2