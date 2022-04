Tournoi des 6 Nations (F/J4) : Les Bleues avec Trémoulière et Boujard contre le pays de Galles

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Vᴏᴛʀᴇ ᴇ́ϙᴜɪᴘᴇ ᴘᴏᴜʀ Cᴀʀᴅɪғғ !

Retrouvez les Bleues pour ce 4ème match du Tournoi des #SixNations vendredi à 21h en direct sur @France3tv 📺#XVdeFrance #GALFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/3sFfm8WnpZ



— France Rugby (@FranceRugby) April 20, 2022

Sochat de retour au talonnage

Le XV de départ face au pays de Galles

Les Bleues vont pouvoir compter sur toutes les forces vives. Après des succès face à l’Italie, l’Irlande et l’Ecosse, les joueuses d’Annick Hayraud vont se déplacer à l’Arms Park de Cardiff pour affronter le pays de Galles et conserver leurs chances d’imiter la sélection masculine en remportant le Grand Chelem. Après avoir resserré son groupe à 33 membres pour la conclusion du Tournoi des 6 Nations, le staff tricolore peut compter sur le retour de blessure de Caroline Boujard. L’ailière prendra place sur la droite de l’attaque tricolore avec Marine Ménager qui sera son pendant à gauche. Au centre, après avoir été associées lors des deux premiers matchs, Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier font leur retour. A l’arrière, Chloé Jacquet sera au rendez-vous. La charnière, quant à elle, verra Laure Sansus prendre place aux côtés de Jessy Trémoulière, titularisée à l’ouverture.Dans le pack, la troisième ligne est légèrement retouchée. En effet, si Gaëlle Hermet et Romane Ménager conservent leurs places, Emeline Gros cède la sienne à Julie Annery. L’attelage, pour sa part, est inchangé avec un duo composé de Madoussou Fall et Céline Ferer. Enfin, la capitaine Agathe Sochat fait son retour après avoir manqué les dernières rencontres pour assister à la naissance de sa fille. Elle sera entourée de Clara Joyeux et Annaëlle Deshayes. « Il est très important pour nous de bien négocier cet avant-dernier match du Tournoi. Après quelques jours de pause, nous avons pu travailler sur nos axes d’amélioration et également nous appuyer sur nos certitudes acquises pendant les trois premiers matchs, a déclaré Thomas Darracq, responsable sportif dans un communiqué. Ce nouveau déplacement doit nous permettre de continuer à developper notre maîtrise du jeu et et notre capacité à être performantes pendant 80 minutes. »Jacquet - Boujard, Filopon, Vernier, M. Ménager - Trémoulière, Sansus - Hermet, R. Ménager, Annery - Fall, Ferer - Joyeux, Sochat, DeshayesTouyé, Lindelauf, Khalfaoui, Forlani, Gros, Chambon, Peyronnet, Boulard