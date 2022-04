Sansus omniprésente



🏉 Après un début de mi-temps timide, Jessy Tremoulière relance les Bleues avec le 5ème essai de la soirée ! L'Equipe de France 🇫🇷 mène 33-0 face aux Galloises 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 !

Suivez les 20 dernières minutes ici : https://t.co/GvsYmw0pQ9#NeFaisonsXV #GALFRA #TikTokW6N pic.twitter.com/46HtY3vnxD



— francetvsport (@francetvsport) April 22, 2022

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 (F) / 4EME JOURNEE

Vendredi 22 avril 2022

France

Samedi 23 avril 2022



Dimanche 24 avril 2022

Classement



France 20 points



Mission accomplie pour les Bleues ! Les Françaises se sont imposées 33-5 au pays de Galles lors de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations et décrochent donc le bonus offensif, ce qui leur permet de prendre la tête du classement, en attendant le match entre l'Angleterre et l'Irlande ce dimanche.. Lors de cette rencontre à Cardiff, les Françaises, qui évoluaient avec une équipe-type, contrairement aux trois premiers matchs où le staff avait fait des essais, ont réussi une très belle première mi-temps, regagnant les vestiaires en menant 26-0. La deuxième période a été plus délicate (5-7) avec notamment plusieurs fautes de main, mais l'essentiel était alors assuré.Dès la 8eme minute, les Bleues ont trouvé l’ouverture par Laura Sansus, qui a slalomé dans la défense adverse après une touche et un ballon porté (0-7, 8eme). Puis à la 20eme, c’est Caroline Boujard qui a marqué, après une magnifique passe au pied de Jessy Tremoulière dans les 22 (0-14, 21eme). A peine quatre minutes plus tard, Chloé Jacquet a filé sur l’aile droite pour aller inscrire un très bel essai, après un une-deux avec Sansus (0-19, 24eme).La deuxième mi-temps a été moins spectaculaire, avec un seul essai pour les Bleues, marqué à la 54eme par Jessy Tremoulière, grâce à une belle accélération suite à une mêlée (0-33, 55eme). Les Galloises ont réduit l'écart en fin de match par Sioned Harries, mais cela n'a pas eu de conséquences pour les Françaises, qui ont désormais une semaine pour préparer le Crunch.Pays de Galles -: 5-33Italie - EcosseAngleterre - IrlandeAngleterre 15Pays de Galles 10Irlande 5Ecosse 1Italie 0