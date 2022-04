Tournoi des 6 Nations (F/J3) : Les Bleues ramènent d'Ecosse un succès bonifié

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 𝟑𝐄 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐄𝐒 ! Le #XVdeFrance s'impose cet après-midi et repart de Glasgow avec le bonus ! Bravo les filles !#ECOFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Qt03wZ8ZR0

— France Rugby (@FranceRugby) April 10, 2022

Aucun point pour les Bleues en seconde période

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 (F) / 3EME JOURNEE

Samedi 9 avril 2022

Dimanche 10 avril 2022

Classement

Tout se passe toujours aussi bien pour le XV de France féminin ! Victorieuses de l’Italie et de l’Irlande lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations, les Bleues ont ajouté ce dimanche en Ecosse un troisième succès à leur bilan, pour revenir au contact de l’Angleterre en tête du classement. Elles ont pris les commandes de cette rencontre, disputée au Scotstoun Stadium de Glasgow, dès la 8eme minute grâce au flair de Laure Sansus. La Toulousaine a botté un coup de pied par-dessus et entamé une course pour reprendre le ballon et filer en solitaire dans l’en-but. Le premier des quatre essais tricolores. Les joueuses d’Annick Hayraud s’en sont principalement remises à Jessy Trémoulière (13 points) pour corser l'addition.Irréprochable au pied (4/4), la meilleure joueuse du monde de l’année 2018 s’est également introduite dans l’en-but, juste avant la demi-heure de jeu (27eme), après une subtile feinte qui a trompé ses adversaires. Le festival s’est poursuivi avec Laure Sansus (35eme), profitant d’un contre de sa capitaine Gaëlle Hermet sur un renvoi écossais pour aplatir. Elle s’est ainsi offert un autre doublé, après celui réussi contre l’Irlande. Cette même Gaëlle Hermet a assuré un quatrième essai, et le point du bonus offensif, à des Bleues qui n’ont pas inscrit le moindre point en seconde période. Pour l’honneur, l’Ecosse a inscrit un essai par son arrière Chloe Rollie sur une phase de supériorité numérique (68eme). Après cette victoire (8-28), la France visera la passe de quatre dans deux semaines au pays de Galles, avant une éventuelle finale contre l’Angleterre le 30 avril.- Pays de Galles : 58-5Ecosse -: 8-2818h00 : Irlande - ItalieFrance 15Pays de Galles 10Ecosse 1Irlande 0Italie 0