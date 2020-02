Tournoi des 6 Nations (F/J3) : Facile succès au pays de Galles pour les Bleues

🏉 Inspiration géniale de Pauline Bourdon et le doublé pour Cyrielle Banet !

Les Bleues n’ont jamais freiné



TOURNOI DES 6 NATIONS (F) / 3EME JOURNEE

Dimanche 23 février 2020

Reporté

Classement

Une belle balade galloise, voilà ce que les Bleues se sont offert. Sur la pelouse de l’Arms Park de Cardiff, les joueuses d’Annick Hayraud ont bénéficié d’une équipe du pays de Galles absolument inoffensives pour réviser leurs gammes offensives et s’offrir un deuxième succès consécutif dans le Tournoi des 6 Nations féminin. Il n’a fallu attendre que quatre minutes pour voir Cyrielle Banet lancer l’offensive tricolore et, après un long temps-mort, Laure Sansus a alourdi la marque à la demi-heure de jeu. Juste avant la mi-temps, Cyrielle Banet y est allée de son doublé sur une astucieuse passe au pied signée Pauline Bourdon.Le quatrième essai, synonyme de bonus offensif, n’a pas tardé en deuxième période. Safi N’Diaye s’est jouée de la défense galloise sur une passe de Laure Sansus pour offrir aux Bleues une victoire à cinq points précieuse dans la course au titre. La demi de mêlée tricolore a marqué elle-même le cinquième essai tricolore trois minutes plus tard pour dépasser la barre des 30 points inscrits. Le turnover décidé par le banc du XV de France féminin n’a pas stoppé la bonne marche des Bleues puisqu’à l’heure de jeu, Marine Ménager a conclu une contre-attaque de grande envergure. Julie Annery puis Camille Boudaud ont donné plus d’ampleur à la victoire tricolore dans le dernier quart d’heure. Un large succès (0-50) qui permet aux Tricolores de rester dans le match pour la victoire malgré leur faux-pas initial face à l’Angleterre.Pays de Galles -: 0-50Angleterre - IrlandeItalie - EcosseIrlande 9Angleterre 8Italie 4Ecosse 1Pays de Galles 1