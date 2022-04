🇫🇷☘️ Un superbe après-midi à Toulouse ! Nos Bleues remportent une 𝟐𝐞 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 dans ce @Womens6Nations ! Bien joué les filles ! 👏❤️#FRAIRL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Kt5zCD5YeV

— France Rugby (@FranceRugby) April 2, 2022

Sansus brille sur sa pelouse

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 (F) / 2EME JOURNEE

Samedi 2 avril 2022

Dimanche 3 avril 2022

Classement

Deux sur deux pour les Bleues ! L’équipe de France enchaine dans le Tournoi des 6 Nations, une semaine après avoir disposé de l’Italie. Les Tricolores, opposées à l’Irlande ce samedi au Stade Ernest-Wallon de Toulouse, se sont une nouvelle fois baladées. Elles ont signé une victoire bonifiée (40-5) et prennent ainsi virtuellement la tête du classement avant le déplacement de l’Angleterre en Italie ce dimanche. L’Irlande espérait poser bien plus de problèmes aux Françaises et pensait même inscrire le premier essai de la rencontre. Celui-ci a finalement été refusé pour une faute dans le déroulé de l’action. Il n’en fallait pas plus pour activer le rouleau compresseur tricolore. Les joueuses d’Annick Hayraud ont aplati une première fois avec Mélissande Llorens (11eme) côté gauche. L’ailière a été imitée par Laure Sansus (23eme), positionnée derrière la mêlée et auteur d’une récupération rapide pour plonger dans l’en-but.Les avants Audrey Forlani (30eme) et Clara Joyeux (37eme) ont également alourdi le score avec des essais accordés avec l’aide de la vidéo. Le point du bonus offensif était déjà acquis pour les Bleues à la mi-temps, sifflée sur un score large (26-0). Malgré leur avance confortable, Caroline Drouin (8 points, 3/7 au pied) et ses coéquipières ont débuté le second acte comme elles ont terminé le premier, en alignant un nouvel essai. Le cinquième et un doublé pour la Toulousaine Laure Sansus (47eme), l’une des grandes femmes de cette rencontre jouée devant son public. Après le premier et unique essai irlandais, Emilie Boulard (66eme) a mis un point final au festival de son équipe. Les Bleues seront amenées à confirmer ces deux succès le dimanche 10 avril en Ecosse, à l’occasion de leur premier déplacement dans ce Tournoi des 6 Nations féminin.- Irlande : 40-5Pays de Galles - EcosseItalie - AngleterreAngleterre 5Pays de Galles 5Italie 0Irlande 0Ecosse 0