Tournoi des 6 Nations (F/J1) : Victoire bonifiée pour le XV de France face à l'Italie

Une semaine après le Grand Chelem des Bleus, ce sont les Bleues qui ont lancé leur Tournoi des 6 Nations. Sur la pelouse du Stade des Alpes, les joueuses d’Annick Hayraud sont allées chercher une victoire nette mais dont le bonus offensif s’est dessiné tardivement. Caroline Drouin a bonifié une faute italienne au sol dès la 4eme minute pour ouvrir le score mais la Squadra Azzurra a immédiatement répondu par l’intermédiaire de Michela Sillari. Il a fallu attendre la moitié du premier acte pour voir l’attaque tricolore tromper la défense transalpine. Après une remontée de balle signée Clara Joyeux, Alexandra Chambon a changé le jeu pour trouver Madoussou Fall. La deuxième-ligne des Bleues a pu aller inscrire le premier essai de la rencontre. Huit minutes plus tard, c’est Emeline Gros qui a fait se lever le public grenoblois. A l’issue d’une longue séquence de possession, la troisième-ligne française s’est jouée des Italiennes avec une feinte de passe avant d’aplatir le deuxième essai du XV de France féminin. La seule réaction de la part de l’Italie a été une deuxième pénalité de Michela Sillari à six minutes de la pause. A partir de là, la Squadra Azzurra n’a pu été en mesure d’ajouter des points à son total. Au retour sur la pelouse, les Bleues n’ont pas su corser l’addition en raison de fautes de main trop nombreuses qui ont provoqué du déchet.

Les Bleues se sont montrées patientes

Dix minutes après la reprise, Caroline Drouin a ajouté trois points sur une pénalité face aux poteaux avant que Léa Murie ne rapproche les Tricolores du bonus offensif. Profitant d’une perte de balle italienne, Laure Sansus a lancé un contre en jouant au pied pour elle-même. A peine entrée en jeu, la demi de mêlée a provoqué un surnombre qui a profité à son ailière. Le staff tricolore a alors ouvert son banc mais sans que cela permette aux Bleues d’aller marquer l’essai du bonus offensif. Elles ont même dû défendre âprement face au baroud d’honneur des Italiennes, qui n’ont pas pu aller à l’essai. A l’entame des cinq dernières minutes, Emilie Boulard a libéré son équipe. Alors que Jessy Trémoulière a gratté un ballon, Maëlle Filopon a trouvé un espace dans la défense transalpine avant de libérer le ballon pour son ailière, qui a aplati 30 mètres plus loin. Dépassées, les Italiennes ont encaissé un cinquième et dernier essai dans la foulée. A l’issue d’un ballon porté, Laure Sansus a tenté d’y aller seule mais, arrêtée par la défense adverse, elle a décalé Chloé Jacquet qui, sans adversaire face à elle, a conclu la belle prestation des Bleues. Avec cette victoire bonifiée (39-6), le XV de France féminin ne laisse pas l’Angleterre, tombeuse de l’Ecosse (5-57) et le pays de Galles, victorieux en Irlande (19-27) s’envoler au classement.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 (F) / 1ERE JOURNEE

Samedi 26 mars 2022

Ecosse - Angleterre : 5-57

Irlande - Pays de Galles : 19-27



Dimanche 27 mars 2022

France - Italie : 39-6



Classement

1- Angleterre 5 points

2- France 5

3- Pays de Galles 5

4- Irlande 0

5- Italie 0

6- Ecosse 0