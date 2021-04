Tournoi des 6 Nations (F/Finale) : Le XV de France battu par l'Angleterre

Les Bleues ont échoué sur la dernière marche. Après avoir étrillé le pays de Galles et l’Irlande lors de la phase de poules pour valider leur billet pour la finale du Tournoi des 6 Nations 2021, les joueuses d’Annick Hayraud n’ont pas pu aller au bout de leurs idées sur la pelouse du Twickenham Stoop. Une rencontre que les Bleues ont pris par le bon bout, mettant sous pression la défense anglaise mais sans parvenir à trouver une faille dans la défense du XV de la Rose. Heureusement pour les Tricolores, Emily Scarratt a manqué la cible peu après le quart d’heure de jeu puis une deuxième fois, à seulement quinze mètres des perches, quatre minutes plus tard. Après avoir vu ses adversaires manquer la cible, Caroline Drouin n’a pas connu plus de réussite à la demi-heure de jeu. Alors que le banc tricolore a dû faire deux changements dans son pack pour finir le premier acte, c’est en sortie de mêlée que l’Angleterre a ouvert la marque juste avant la pause. La « 89 » a permis à Poppy Cleall de sortir le ballon pour attaquer la ligne française. Une action qui s’est avérée payante, offrant sept points d’avance à l’Angleterre à la pause.

Les Bleues pourront avoir des regrets

Vexées par cette ouverture du score au bout du premier acte, les joueuses d’Annick Hayraud ont entamé le deuxième avec le mors aux dents. Après avoir trouvé le poteau, Caroline Drouin s’est vue offrir une deuxième opportunité, les Anglaises s’étant mises à la faute à la retombée du ballon dans le terrain. Cette fois, l’ouvreuse tricolore n’a pas manqué la cible et a enfin débloqué le compteur du XV de France. Les deux équipes ont alors tenté de trouver la faille dans la défense adverse mais, dans une finale fermée, les occasions franches se sont avérées être très rares. A l’heure de jeu, le staff des Bleues a lancé Jessy Trémoulière mais le manque de précision dans les gestes a été un désavantage terrible pour les Tricolores. A sept minutes de la fin du match, Caroline Drouin a bonifié une faute anglaise en ramenant les Bleues à seulement une longueur de l’Angleterre mais ces dernières n’ont pas eu la balle de match tant espérée. Au contraire, juste avant la sirène, Emily Scarratt a scellé le sort de la rencontre sur pénalité. Le XV de la Rose remporte le Tournoi des 6 Nations féminin pour la troisième fois consécutive (10-6) mais les Bleues auront dans l’idée de prendre leur revanche lors d’un test-match le week-end prochain à Villeneuve d’Ascq.



TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 (F)

Matchs de classement - Samedi 24 avril 2021



Finale

Angleterre - France : 10-6



Match pour la 3eme place

Irlande - Italie : 25-5



Match pour la 5eme place

18h00 : Ecosse - Pays de Galles