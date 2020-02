Tournoi des 6 Nations (F) : Une défaite frustrante pour commencer

Le XV de France féminin a manqué son entrée dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleues ont commencé par une défaite contre l'Angleterre (13-19). La domination à la mêlée et l'occupation n'ont pas été suffisantes.Dès la neuvième minute de jeu, les Anglaises ont parfaitement exploité la largeur du terrain à la suite d'une mêlée pour permettre à Abigail Dow de marquer le premier essai de la partie. Dix minutes plus tard, le XV de la Rose prenait douze points d'avance. Vicky Fleetwood a su conclure un ballon porté. Un essai transformé par Emily Scarratt. Les Françaises ont immédiatement réagi pour rester dans le match. C'est Gaëlle Hermet qui a perforé le rideau défensif anglais pour servir Laure Sansur et réduire la marque. Juste avant la pause, Jessy Tremoulières a passé une pénalité pour ramener les Bleues à deux petits points d'Anglaises qui étaient dominés dans le jeu.En seconde période, les Bleues ont tout tenté pour revenir. Les temps de jeu français se sont multipliés dans les 22 mètres anglais mais aucun n'a débouché sur un essai. Une inefficacité qui a été sanctionnée. A l'heure de jeu, Emily Scarratt a conclu une course de 40 mètres par un essai au pied du poteau gauche. La joueuse de 29 ans a transformé son essai elle-même pour mettre l'Angleterre à l'abri.. Seule Jessy Tremoulières sur une pénalité a pu réduire l'écart en fin de match. Asphyxiées, les Anglaises ont préserver leur avantage jusqu'au bout. Une victoire arrachée au courage face à des joueuses françaises qui peuvent avoir des regrets. Elles ont manqué d'efficacité dans le dernier geste et commencent la Tournoi 2020 par une défaite. Un revers cruel qui va les handicaper jusqu'au bout dans la course au titre.