Tournoi des 6 nations (F) : Sansus de retour avec les Bleues contre l'Irlande

Le staff des Bleues effectue un total de sept changements

Le XV de départ de l'équipe de France féminine contre l'Irlande :

C'est reparti pour un tour. Ce samedi après-midi à 15h15, du côté de Toulouse, l'équipe de France féminine de rugby accueille l'Irlande, dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des six nations.A noter notamment le retour en tant que titulaire de la Toulousaine Laure Sansus, à son poste de demi de mêlée. La Tricolore, qui compte déjà un total de 24 sélections, était sur le banc des remplaçantes, lors de la première journée du Tournoi des six nations féminin, face à l'Italie (39-6).Elle prend donc la place d'Alexandra Chambon et ses deux sélections.: Coco Lindelauf (Blagnac, 4 sélections) et Laure Touyé (Montpellier, 16 sélections) en première ligne, Axelle Berthoumieu (Blagnac, 7 sélections) en troisième ligne, Melissande Llorens (Blagnac, 1 sélection) et Cyrielle Banet (Montpellier, 21 sélections) aux ailes, Emilie Boulard (Chilly Mazarin, 7 sélections) à l'arrière et donc Sansus dans la charnière, où elle sera alors associée à la vice-capitaine Caroline Drouin.Boulard - Banet, Filopon, Vernier, Llorens - (o) Drouin, (m) Sansus - Hermet (cap), Ro. Ménager, Berthoumieu - Forlani, Fall - Joyeux, Touyé, Lindelauf.Domain, Deshaye, Khalfaoui, Ferer, Annery, Chambon, Trémoulière, Jacquet.