Tournoi des 6 Nations (F) : Les Bleus se reprennent face à l'Italie

Une entame de match parfaite



Amazing atmosphere in Limoges 😍@FranceRugby hold the lead after some clinical rugby, but a great intercept keeps @Federugby in the game 🔥

Catch the #WomensSixNations Round 2 match here 👉



— Women's Six Nations (@Womens6Nations) February 8, 2020

Une prise de risque qui se retourne contre les Bleues



🇫🇷🇮🇹 AFFAMÉES !

Les Bleues se sont battues pendant plus de 80mn pour offrir un magnifique spectacle devant un Stade Beaublanc comblé !



Bravo et merci les Bleues 🙏#FRAITA #XVdeFrance #NeFaisonsXV



— France Rugby (@FranceRugby) February 8, 2020

Le compteur est débloqué ! Et de quelle manière ! Le XV de France féminin a remporté son premier succès de l'année en disposant de l'Italie (45-10).Le scénario idéal pour redonner confiance à une équipe qui avait commencé le Tournoi des 6 Nations par une défaite face à l'Angleterre.Tout n'a pas encore été parfait mais l'essentiel est assuré. Ce succès bonifié permet aux Bleus de se replacer dans le classement. Aucune équipe n'avait réussi à marquer quatre essais dans une rencontre lors de la première journée. Pour le premier match de la deuxième journée, les coéquipières des sœurs Ménager l'ont fait. Et en seulement 45 minutes. L'entame a été parfaite. Dès la sixième minute de jeu, Audrey Forlani a été à la conclusion d'une offensive amorcée avec une mêlée.De quoi accumuler les points en visitant l'en-but italien ou grâce aux pénalités réussies par Jessy Trémoulière (10-0). Sur son aile droite, Cyrielle Banet a inscrit le deuxième essai de la partie au quart d'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Michela Sillari a réduit l'écart sur une pénalité (17-3). C'était juste avant le doublé de Cyrielle Banet qui a réalisé un véritable festival pour aplatir le ballon en terre promise après avoir traversé quasiment tout le terrain.Pour rentrer aux vestiaires avec le bonus dès la pause, les Françaises ont poussé même après la sirène de la première période. Une prise de risque qui s'est retournée contre elles. Sara Barattin a intercepté une passe dans ses 22 mètres et a marqué en contre-attaque (24-10). Un essai transformé qui n'a pas gâché la soirée des Tricolores. Dès le retour des vestiaires, Julie Annery a fait la différence sur un ballon porté pour offrir ce point de bonus si précieux (31-10).. Mais le carton jaune reçu par Francesca Sgorbini a trois minutes du terme a offert une nouvelle opportunité de briller aux Bleues. En concédant un essai de pénalité d'abord mais aussi en laissant les espaces nécessaires pour que Laure Sansus aille marquer un dernier essai à la sirène. Les Bleues ont fait le plein de points et de confiance à deux semaines d'un déplacement piégeux au Pays de Galles.