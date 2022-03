Tournoi des 6 Nations : Dupont élu meilleur joueur du Tournoi

Antoine Dupont is the 2022 #GuinnessSixNations Player of the Championship 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/NAoBZfpSoS

"Un joueur vraiment particulier"

Un trophée de plus pour Antoine Dupont ! Déjà élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020, et meilleur joueur d’Europe et du monde en 2021, le demi de mêlée du XV de France a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès personnel, en étant de nouveau élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, pour l’édition 2022. Le joueur de 25 ans était nommé aux côtés de son compatriote Grégory Alldritt et de l’Irlandais Josh van der Flier, et le vote des plus de 50 000 fans l’a désigné comme le meilleur joueur du Tournoi.créée en 2004, qu’aucun autre Français n’a jamais gagné.« Antoine est un vainqueur incroyablement digne du titre de joueur du Tournoi des 6 Nations de cette année, a réagi Ben Morel, le patron du Tournoi. C'est un joueur vraiment particulier, au cœur d'une équipe de France qui monte en puissance. Il a également le don de mettre les fans sur le bord de leur siège chaque fois qu'il a les mains sur le ballon de rugby. Le Tournoi de cette année a été incroyable pour de nombreuses raisons, et le dernier match à Paris a été une finale appropriée, avec Antoine et son équipe remportant le Grand Chelem.et je tiens à féliciter Josh et Grégory pour leur sélection et pour leurs performances tout au long du Tournoi. Voilà donc un nouveau trophée individuel dans l'armoire du Toulousain, mais nul doute qu'il les échangerait tous contre celui de la Coupe du Monde 2023...