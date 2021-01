Tournoi des 6 Nations : Candidature de la Paris La DÃ©fense Arena pour accueillir l'ensemble des rencontres

L’organisation du Tournoi des 6 Nations 2021 pourrait être un véritable casse-tête. Avec la menace d’une arrivée du variant anglais en France par l’intermédiaire des sélections britanniques et de l’Irlande, à l’image de ce qui est arrivé à Bayonne après le match de Challenge Cup face à Leicester, le gouvernement a demandé au Comité des Six Nations des « garanties » quant au protocole sanitaire qui sera mis en place autour des cinq journées de compétition. Invitée de l’émission « Stade 2 » ce dimanche, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu n’a pas caché sa préférence pour la mise en place d’une bulle sanitaire autour du Tournoi des 6 Nations, concédant tout de même que, avec des joueurs qui vont retrouver leurs clubs durant la compétition, « il faut que lors des entrées et des sorties de la bulle sanitaire, tous les tests soient faits et qu’on soit certains qu’ils sont en état de rentrer dans une zone sure ». Cette idée de bulle, elle a été bien entendue par les responsables de la Paris La Défense Arena

La FFR n’a pas encore répondu

En effet, selon les informations du magazine Midi Olympique, la société gestionnaire de l’enceinte francilienne, propriété de Jacky Lorenzetti, a pris contact avec la Fédération Française de rugby mais également avec les responsables du Comité des Six Nations afin de leur proposer d’organiser l’ensemble des matchs du Tournoi 2021 à la Paris La Défense Arena. A cela s’ajoute la mise à disposition à titre gratuit de six hôtels situés aux environs de l’enceinte afin d’accueillir dans les meilleures conditions sanitaires les six sélections amenées à participer au Tournoi. Une organisation qui permettrait de maintenir l’aspect hermétique d’un tel dispositif. Toutefois, comme le note le magazine Midi Olympique, cette proposition est pour le moment restée lettre morte du côté de la FFR, qui est dans l’attente d’une décision en la matière venant des organisateurs du Tournoi des 6 Nations.