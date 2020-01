Tournoi des 6 Nations : Au lieu du XV de départ, le sélectionneur anglais dévoile un... groupe de 25

Quand Jones joue les cachottiers...



Eddie Jones has confirmed his 25 player squad for England's opening match against France 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷#GuinnessSixNations #FRAvENG #CarryThemHome

— England Rugby (@EnglandRugby) January 30, 2020

Contrairement à tous ses confrères,, dernier match au programme de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations, dont le coup d'envoi sera donné samedi. Même si le sélectionneur australien de l'Angleterre a semble-t-il décidé de jouer les cachottiers, une chose est sûre : Anthony Watson ne fera pas partie des quinze titulaires. Et pour cause., face aux Bleus à Saint-Denis. Eddie Jones, parti en stage de préparation au Portugal la semaine dernière avec 30 joueurs, aVingt-cinq éléments appelés à se présenter face au XV de France, dimanche au Stade de France. Watson, forfait, n'en fait donc pas partie, pas plus que le troisième ligne des Saracens Ben Earl.Ce dernier, contrairement à son partenaire, est en état de jouer, mais il n'a pas été retenu dans la liste définitive pour ce premier rendez-vous. Luke Cowan-Dickie, lui, y figure. Le talonneur des Exeter Chiefs avait pourtant quitté le Portugal pour raisons familiales ce week-end. Revenu depuis, il sera de la partie. Reste maintenant à savoir qui débutera au sein de l'équipe que les vice-champions du monde en titre présenteront au coup d'envoi. Avec Watson sur le flanc, l'ailier de Gloucester Ollie Thorley a ses chances. Tom Curry devrait, de son côté, profiter de l'absence de l'habituel titulaire Billy Vunipola pour le suppléer en troisième ligne. Etant donné la stratégie adoptée par Jones,Avants : Cowan-Dickie, Curry, Ewels, Genge, George, Itoje, Kruis, Lawes, Ludlam, Marler, Sinckler, Stuart, Underhill, VunipolaArrières : Daly, Devoto, Farrell, Ford, Furbank, Heinz, Joseph, May, Thorley, Tuilagi, YoungsDaly – Joseph, Tuilagi, Farrell (cap), May (ou Thorley) – Ford, Youngs – Curry, Underhill, Lawes – Itoje, Kruis – Sinckler, George, M.Vunipola