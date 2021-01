Tournoi des 6 Nations - Angleterre : Eddie Jones en quarantaine

Matt Proudfoot has tested positive for COVID-19 and is self-isolating.

Eddie Jones and Simon Amor are also now self-isolating for a 10 day period having been identified as contacts.



Following further negative tests, Jones and Amor will join the squad on 28 Jan. More ⬇️



— England Rugby (@EnglandRugby) January 20, 2021

Eddie Jones absent du stage préparatoire ?

D'après un communiqué de la Fédération anglaise de rugby, Eddie Jones a été placé à l'isolement pour une dizaine de jours. Et pour cause, le sélectionneur du XV de la Rose est considéré comme cas contact puisqu'un membre du staff anglais a été testé positif.C'est lors d'un test « effectué dans le cadre du protocole de tests prévu pour le Tournoi des Six Nations » que Matt Proudfoot a appris qu'il était positif. Un autre membre du staff a été obligé de s'isoler, il s'agit de Simon Armor.Le 27 janvier, le XV d'Angleterre débutera un stage préparatoire en vue du Tournoi des 6 Nations qui commence, quant à lui, le 6 février. Pour le moment, Eddie Jones ne risque de rater que le premier jour.Il ne faudrait pas non plus que des joueurs ou d'autres membres du staff soient positifs. Cela remettrait en question la participation de l'Angleterre au Tournoi des 6 Nations. Une compétition déjà incertaine et dont le XV de la Rose est le tenant du titre. Si le Tournoi a bien lieu de façon normale, l'équipe d'Eddie Jones doit recevoir l'Ecosse le 6 février puis l'Italie le 13, avant de se rendre au pays de Galles le 27, accueillir la France le 13 mars et aller en Irlande le 20.