Tournoi des 6 Nations - Angleterre : Deux changements pour affronter le pays de Galles

Vunipola non retenu en raison du coronavirus



Le XV de départ de l’Angleterre :

L’Angleterre enregistre un retour important parmi les trois-quarts. Touché à un genou en novembre dernier, Anthony Watson est titulaire avec le XV de la Rose pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Habituel centre, Jonathan Joseph avait évolué à l’aile face à l’Irlande (24-12) pour combler l’absence de son compatriote.par rapport à la rencontre précédente. Le capitaine Owen Farrell est associé à Manu Tuilagi au centre alors que Jonny May occupera l’autre aile et Elliot Daly le poste d’arrière. La charnière du dernier match est reconduite avec les titularisations de George Ford à l’ouverture et Ben Youngs à la mêlée.Eddie Jones a effectué seulement deux changements dans son XV de départ.. Le flanker de Sale est également de retour de blessure en tant que titulaire après avoir disputé la Coupe du Monde au Japon comme remplaçant. Le reste du pack anglais ne change pas avec une première ligne composée de Sinckler, George et Marler. Ce dernier est lancé d’entrée face à l’absence de Mako Vunipola, mis en quarantaine pour son passage par Hongkong puis libéré pour éviter les risques liés au coronavirus. Concernant le banc des remplaçants, aucun changement n’a été fait par Jones qui compte sur l’impact apporté par Cowan-Dickie ou encore Launchbury en cours de match.Daly - Watson, Tuilagi, Farrell, May - (o) Ford, (m) Youngs - Wilson, Curry, Lawes - Kruis, Itoje - Sinckler, George, Marler.Cowan-Dickie, Genge, Stuart, Launchbury, Ewels, Earl, Heinz, Slade.