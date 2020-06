Tournée d'automne : Six rencontres pour la France ?

Changement de programme pour le XV de France. Alors que les joueurs de Fabien Galthié devaient normalement affronter la Géorgie (le 7 novembre à Saint-Etienne), l'Australie (le 14 novembre au Stade de France) et l'Afrique du Sud (le 21 novembre au Stade de France), le menu des Bleus devraient finalement être bien différent. En effet, d'après le Midi Olympique, il serait désormais composé de six rencontres pour la tournée d'automne, prévue entre le 24-25 octobre et le 28-29 novembre. Un calendrier probablement officialisé le 30 juin prochain par World Rugby et qui résulte d'une visio-conférence entre les membres du l'EXCO, le conseil d'administration, de l'organisme international, qui s'est tenue le 17 juin. De ce fait, le programme des Bleus a été complètement chamboulé et devrait donc être doublé.

L'Irlande et l'Angleterre au menu ?

Les premières dates, fin octobre, seraient ainsi réservées au Tournoi des VI Nations pour que celui-ci se finisse « normalement. » Le dernier match de la France contre l'Irlande, qui pourrait être décisif pour le titre, aurait lieu le 31 octobre au Stade de France. Dans ce cas de figure, un match de préparation à domicile, dans un stade à déterminer, possiblement contre l'Ecosse se jouerait le week-end d'avant. Pour le reste, la Fédération française de rugby tenterait d'organiser une rencontre face à l'Angleterre, alors que les Fidji ou le Japon devraient compléter le programme. Par ailleurs, le XV de France pourrait également se déplacer deux fois avec l'Irlande, puis l'Ecosse, l'Italie ou le pays de Galles comme possibles adversaires.



De leur côté, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient se regrouper dans une ville, comme ce que va faire la NBA à Orlando, pour disputer le Rugby Championship.